Можна встановити за 15 хвилин: LG представила конкурента Tesla Powerwall (відео)

Система дає користувачам можливість додавання додаткових модулів для збільшення місткості акумуляторів.

Компанія LG Energy Solution представить у листопаді нову модульну систему зберігання енергії (СЗЕ) для дому під назвою LG Energy Solution enblock S. Про це йдеться на офіційному сайті компанії-виробника.

Система пропонує просту установку і поліпшені функції безпеки. Власники будинків можуть вибрати три, чотири або п'ять батарейних модулів для збільшення місткості акумуляторів. Енергомісткість різних моделей варіюється від 10,6 кВт-год до 17,7 кВт-год, а максимальна потужність становить 14 кВт. Порівняно з Tesla Powerwall 2, enblock S має більшу енергомісткість. Система може бути встановлена за 15 хвилин і може кріпитися на стіні або бути поставлена всередині чи зовні приміщення.

"Особливість модульних СЗЕ полягає в тому, що якщо вашому будинку потрібно більше резервних батарей, то ви можете додати додаткові модулі для збільшення місткості акумуляторів. Так, якщо ви встановите домашній зарядний пристрій для електромобілів, а потужності вашої системи СЗЕ не вистачить для його підтримки в разі відключення електрики, то ви можете додати ще один модуль", — зазначають представники компанії-виробника.

LG підкреслює безпеку системи, відзначаючи її відповідність суворим стандартам. За словами виробника, enblock S пройшов випробування за стандартом UL9540A і відповідає суворим стандартам безпеки, які забезпечують запобігання загорянь у разі теплового удару, незалежно від того, де встановлено систему — в приміщенні або на вулиці.

Tesla Powerwall: що про неї відомо

Tesla Powerwall 2 — це домашня акумуляторна батарея, яка може бути встановлена як у будинку, так і зовні. Розміри батареї становлять 86 × 130 × 18 см при вазі 100 кг. Powerwall сумісна з однофазними й трифазними електромережами, а також може бути під'єднана до міської електромережі та сонячної батареї. Є дві версії батареї з різною місткістю: 7 і 10 кВт-год. Молодша версія, 7 кВт-год, придатна для постійного використання, може живити домашню мережу вночі або відшкодовувати електричну енергію в погану погоду. Старшою версією, 10 кВт-год, краще користуватися як резервним джерелом електроенергії в разі відключення основного джерела. Будь-яка з версій може забезпечити постійну вихідну потужність до 2 кВт, з піковою потужністю до 3 кВт. Для споживачів, які мають пільгову нічну тарифікацію, система Powerwall є вигідною, оскільки енергія може заряджатися лише вночі та використовуватися вдень.

Нагадаємо, 13 вересня Фокус писав про те, як вибрати зарядну станцію і на що звернути увагу під час купівлі девайса. Зарядна станція — це акумуляторна батарея в спеціальному корпусі з роз'ємами, яка дає змогу підключати різні пристрої, наприклад, зарядити смартфон або запустити холодильник. По суті своїй, це великий павербанк (powerbank) з великим обсягом енергії для накопичення.

А на початку червня ЗМІ писали про те, що в США будують гігантську батарею, що працює на іржі. Зберігання енергії в такій незвичайній батареї обходиться на 90% дешевше, ніж у літій-іонній, але вони потребують великої площі. Акумулятор потужністю 10 МВт/1 ГВт-год планують запустити вже 2025 року.