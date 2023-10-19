Google слідом за Nokia виводить виробництво гаджетів із Китаю: де тепер збиратимуть Pixel

Починаючи з наступного року всі апарати Pixel 8 і Pixel 8 Pro, а також смартгодинник і ноутбуки від Google збиратимуть на території Індії.

Компанія Google, як і компанія Nokia, вирішила відмовитися від послуг китайських заводів зі збирання своїх смартфонів і з наступного року переносить виробництво моделей Pixel 8 і Pixel 8 Pro до Індії намагаючись абстрагуватися від Китаю. Про це пише портал TechCrunch.

За словами Ріка Остерло, старшого віцепрезидента з пристроїв та послуг Google, Індія є ключовим зарубіжним ринком для компанії, адже це найбільш густонаселена країна у світі, де, на відміну від Китаю, не заборонені сервіси Google (зокрема YouTube). Google, яка взяла на себе зобов'язання інвестувати в країну понад 10 мільярдів доларів протягом наступних кількох років, а нещодавно уклала партнерство з HP щодо виробництва ноутбуків Chromebook в Індії.

Сьогоднішній щорічний захід Google в Індії Фото: Google

Політологи, за повідомленням TechCrunch, вбачають у такому зближенні перемогу уряду прем'єр-міністра Нарендри Моді, який успішно переконав багато великих компаній розширити свій бізнес у країні. За заявою міністра інформаційних технологій Індії Ашвіні Вайшнау, сьогодні його країна акумулює $44 мільярди у виробництві мобільних телефонів, а експорт мобільних телефонів становить $11 мільярдів. "Це створює величезну зайнятість. Тому така співпраця хороша для Індії й хороша для Google", — зазначив чиновник.

Окрім Nokia, яка виготовляє свої апарати в Індії та Європі, та Google, яка вироблятиме їх в Індії, Китай покинула й Apple. Тепер усі її новітні моделі так само збираються тут.

Нью-Делі активно пропонує фінансові стимули на мільярди доларів, щоб залучити глобальні компанії до створення виробничих підприємств в Індії, пише видання. Багато великих корпорацій, які замовляли свою продукцію на китайських фабриках, зараз діють за схемою "Китай + 1" — переносять частину замовлень в інші країни, підстраховуючи свій бізнес з урахуванням геополітичної ситуації.

Раніше Фокус повідомляв, що Samsung і LG відмовляються закуповувати РК-панелі у Китаю. Всі гроші будуть спрямовані на придбання панелей у місцевих виробників, а також компаній Тайваню і Японії.