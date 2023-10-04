Nokia нарешті буде Made in EU: яким вийшов перший "не китайський" смартфон (відео)

Nokia XR21 випустять обмеженим тиражем і вироблятимуть в Угорщині, хоча довгий час смартфони бренду збирали в Азії.

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Фінська компанія HMD Global, яка є виробником смартфонів під брендом Nokia, оголосила про випуск на ринок лімітованої моделі Nokia XR21 Limited Edition зібраної в Угорщині, а не Китаї. Як повідомляється на сайті компанії, кожен смартфон матиме унікальний номер і їх буде випущено тільки 50 штук в унікальному кольорі Frosted Platinum.

Втім, якщо ви раптом не встигнете придбати цей ексклюзив за ціною 699 євро, то вже є у продажі звичайний варіант такого ж смартфона зібраного в Європі на 50 євро дешевше. У цьому випадку доступні чорний і зелений відтінки.

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Повернення до Європи

Таким чином компанія демонструє, що збирається повернутися "до коріння" і випускати деякі моделі своїх пристроїв саме в Європі, хоча має домовленості з індійськими та китайськими фабриками.

"Ми прагнемо інвестувати в безпеку, технології та виробничі процеси, які роблять наші пристрої безпечнішими та довговічнішими", — сказав генеральний директор HMD Global Жан-Франсуа Баріль.

Компанія вже зберігає дані в Європейському Союзі, а споживчі та корпоративні дані з усіх її смартфонів зберігаються та обробляються на серверах у Фінляндії з 2019 року. Корпоративні клієнти все більше насторожено ставляться до іноземних технологій і побоюються, що смартфони, зібрані в Китаї, можуть постачатися зі шкідливим ПЗ від китайських спецслужб і поставити під загрозу безпеку компанії. А своє прагнення перенести частину виробництва в Європу HMD Global пояснює так само попитом клієнтів на пристрої, зібрані саме в європейських країнах.

HMD стверджує, що стане першою компанією, яка відродить практику збирання смартфонів на території європейських держав, після того, як вже багато років переважна більшість електроніки збирається в Азії, особливо в Китаї. До того як HMD відкрила свої підприємства в Угорщині, в Європі не було великомасштабного виробництва смартфонів, оскільки великі компанії, такі як Apple і Samsung, виробляли свої телефони на Сході, щоб знизити витрати.

Nokia XR21 Limited Edition Фото: Nokia

Що із себе представляє Nokia XR21

Це високопродуктивний сучасний апарат, який має найвищий захист від вологи за стандартом IP69K, захист від падінь завдяки особливому бамперу та захист від пилу за військовим стандартом MIL-STD-810H.

Nokia XR21 оснащена процесором Snapdragon 695 з підтримкою 5G, дисплеєм FullHD+ (1080x2400 пікселів) з частотою оновлень 120 Гц, оперативною пам'яттю на 6 ГБ і вбудованою пам'яттю на 128 ГБ. Задня камера у смартфона представлена модулем на 64 МП, а фронтальна на 16 МП. "На борту" є всі сучасні бездротові модулі, а також підтримка eSIM (цифрової сім-карти, без фізичного носія).

Nokia XR21 захищена від пилу за стандартом MIL-STD-810H Фото: Nokia Є захист і від води за стандартом IP69K Фото: Nokia

Автономність пристрою досить середня — близько двох днів (акумулятор на 4800 мАг). Зате є функція швидкої зарядки (підтримка стандартів QC3.0 і PD2.0) і хороша аудіосистема OZO, а також роз'єм для навушників, що дедалі рідше зустрічається в смартфонах.

HMD робить особливий акцент на екологічності своїх пристроїв. Зовнішній корпус моделі виготовлений з екологічних міцних матеріалів, а внутрішній корпус зі 100% переробленого алюмінію.

Чому Nokia "не та"

У бренду дуже цікава доля. Як ми пам'ятаємо, спочатку це була однойменна компанія, яка, не витримавши конкуренції на ринку смартфонів, продала свій мобільний підрозділ компанії Microsoft за $4 млрд. Телекомунікаційний підрозділ Nokia, що залишився, зосередився на розробці та випуску особливих видів обладнання для мобільних операторів та інших галузей зв'язку.

Nokia Lumia від Microsoft мав камеру на 41 МП з великою матрицею, яка навіть через 10 років може змагатися з iPhone Фото: cnet.com

Microsoft намагалася випускати моделі Nokia на своїй операційній системі Windows Phone, але не змогла конкурувати з ОС Android, що набула поширення завдяки простому встановленню на широку низку "заліза" та доступності ОС для будь-яких розробників.

У підсумку Microsoft продала права на бренд Nokia новій фінській компанії HMD Global всього за $350 млн у 2016 році, а сама оголосила про припинення випуску смартфонів зі своєю ОС. У 2017 році HMD придбала у Microsoft Mobile 500 патентів на дизайн, спочатку створених Nokia. Водночас компанія доручила виробництво смартфонів під брендом Nokia компанії Foxconn, більша частина фабрик якої розташовані в Китаї.

Презентація Nokia XR21

Раніше Фокус розповідав, що смартфон Nokia G42 5G можна буде полагодити "на коліні". Виробник обіцяє, що заміна дисплея, акумулятора, роз'єму зарядки та задньої кришки не буде проблемою для будь-якого користувача.