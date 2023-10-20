Капітан не потрібен: безпілотний корабель майбутнього сам запустить повітряні та морські дрони (фото)

У майбутньому, якщо концепт буде побудований, такий корабель може оперувати одразу 48 бойовими дронами, кажуть розробники.

На виставці ADEX 2023 південнокорейська компанія Hanwha представила концептуальну модель безпілотного військового корабля, який буде запускати різні дрони зі своїх палуб. Про це повідомляє портал EDR Online.

Проєкт отримав назву "Ghost Commander" і являє собою гібрид лінкора й авіаносця водотоннажністю 16 000 тонн, довжиною 200 метрів і максимальною швидкістю 25 вузлів (46 км/год). Корпус тримарана (корабель із кількома корпусами) має повністю електричну силову установку на водневих паливних елементах. Основна польотна палуба проходить уздовж усього корабля, але є і дві додаткові, які використовуються тільки для злітних операцій. Менші палуби призначені для невеликих безпілотників, а основна — для величезних дронів.

На палубах розміщені різні види безпілотників для атаки або розвідки Фото: EDR Online

Ліфт на лівому борту дає змогу опустити БПЛА, що приземлився, в ангар, де роботизована система дасть змогу виконати автоматичні операції з розвороту, щоб підготувати планер до наступної місії. Ще одна напрямна дозволяє вивести на корму для спуску безпілотні субмарини або ударні субмарини.

Корабель зможе оперувати і підводними безпілотниками Фото: EDR Online

Оскільки це концептуальний корабель, багато рішень можуть змінитися, проте наразі зліт за допомогою катапульти та посадка на аерофінішному шасі є найкращим вибором, хоча багато чого залежатиме від характеристик БПЛА, зазначають журналісти порталу. На кораблі розміщено шість розвідувальних дронів дальньої дії з конфігурацією, близькою до літаючого крила. У наступальних і оборонних цілях до складу льотного загону корабля входитимуть загалом 48 систем VTOL (дронів вертикального запуску і посадки) з боєприпасами для баражування і протидронними БПЛА.

Загалом корабель зможе вмістити 48 різних дронів Фото: EDR Online

Автори проєкту пояснили журналістам порталу EDR On-Line, що, хоча кінцевою метою є створення повністю безпілотного рішення, проміжні етапи створення можуть включати невеликий екіпаж для контролю над судном. Що стосується графіка, то перший прототип очікується вже через 10-15 років. І він може сильно відрізнятися від моделі, представленої на виставці.

Раніше Фокус повідомляв, що інженери представили концепт системи безпілотних кораблів. Концепцію LUSV може використовувати всі переваги автономності для зниження витрат на обслуговуванні та для безпеки екіпажу, кажуть розробники.