Інженери представили концепт системи безпілотних кораблів: це дуже важливо для військових

Концепція LUSV може використовувати всі переваги автономності для зниження витрат на обслуговуванні та для безпеки екіпажу, кажуть розробники.

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Компанія BMT на лондонській виставці військової промисловості DSEI 2023 представила своє бачення військових безпілотних кораблів майбутнього (LUSV — Large Unmanned Surface Vehicle), що дасть змогу військовим протестувати всі свої запити та зрозуміти — наскільки затребувані для них бойові безпілотні кораблі. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

У компанії BMT вважають, що LUSV можуть стати необхідним інструментом для будь-якого військово-морського флоту майбутнього. Адже шляхом безпілотних кораблів можна збалансувати оперативні можливості та отримати значний економічний ефект, але що найголовніше — безпеку моряків.

Віртуальний концепт безпілотного військового корабля Фото: BMT

Концепція LUSV завдовжки понад 80 метрів, що забезпечує можливість роботи в умовах відкритого моря, включає шість завдань і галузей досліджень, які можуть перевірити військові.

Командування і контроль — можливість управління через береговий оперативний центр, а також мережеве управління флотом.

— можливість управління через береговий оперативний центр, а також мережеве управління флотом. Управління даними датчиків — надання ключових зашифрованих робочих даних розвідки та взаємного обміну інформацією з необхідною швидкістю.

— надання ключових зашифрованих робочих даних розвідки та взаємного обміну інформацією з необхідною швидкістю. Інженерні системи — розгляд стійких рухових систем і майбутніх альтернативних видів палива.

— розгляд стійких рухових систем і майбутніх альтернативних видів палива. Стійкість судна і місії — дає змогу кораблю залишатися на курсі в різних погодних умовах і здатність обходити перешкоди.

— дає змогу кораблю залишатися на курсі в різних погодних умовах і здатність обходити перешкоди. Технічне обслуговування та логістика — перевірка забезпечення надійності та доступності системи за допомогою різних підходів до здійснення обслуговування.

— перевірка забезпечення надійності та доступності системи за допомогою різних підходів до здійснення обслуговування. Модульність — надання гнучкого рішення для виконання будь-якого спектра завдань.

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Концепція LUSV є розвитком програми BMT Highly Autonomous Warship Technologies (HAWT), запущеної два роки тому, де компанія створила концепцію безпечного і надійного економічного військового корабля з екіпажем. Метою цієї програми було скорочення чисельності екіпажу до мінімуму шляхом бортової автоматизації та безпеки, зберігаючи при цьому гнучкість використання судна з мінімальним екіпажем і розширюючи можливості його використання в майбутньому.

"Попри ефективність програми HAWT це все одно не можна назвати повноцінним рішенням. Тому ми створили концепцію LUSV, яка може використати всі переваги автономності для зниження витрат і для безпеки", — заявив Джейк Рігбі, керівник досліджень і розробок у галузі оборони та безпеки в BMT.

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