В Україні створили VR-систему "Фантом": допомагає пораненим ветеранам (відео)

За допомогою 3D-окулярів пацієнти можуть бачити втрачені кінцівки, грати нею в гру і зміцнювати м'язи.

У Вінниці розроблено програмне забезпечення, яке допомагає пацієнтам із втраченими кінцівками контролювати фантомний біль і розвивати м'язи перед протезуванням. Про це йдеться у програмі "Вікна-Новини", яка вийшла в ефір у четвер, 19 жовтня.

Ця унікальна система ще не використовується в жодному лікувальному закладі країни. Програму тестують на протезно-ортопедичному підприємстві, де проводиться четверте заняття на цьому апараті разом із ветераном-розвідником Ярославом Лопатюком, який втратив дві ноги внаслідок вибуху мінного поля. За допомогою програми він розминає м'язи та знижує фантомні болі.

Сам винахід розробник назвав "Фантом". Він включає комп'ютер, датчики руху та програмну начинку. У програмі також використовуються 3D-окуляри, які дають змогу пацієнтові бачити втрачену ногу і вправлятися з нею.

"За допомогою 3D-окулярів може бачити втрачену ногу, грати нею в гру та зміцнювати м'язи. Це потрібно для того, щоб легше було виготовити протез, зручний і витривалий", — пояснив журналістам Ярослав Лопатюк.

Для повного зняття дискомфорту пацієнтам потрібно до 12 занять. Наразі програму тестують на 10 пацієнтах у медичному закладі. Розробник готовий встановлювати цю програму в профільних медустановах із фінансовою підтримкою для допомоги ветеранам.

Зазначимо, у жовтні ЗМІ писали про те, що вчені створили неймовірно мобільний і легко керований протез руки. Новий протез приєднується до тіла унікальним методом і здатний повторювати до 80% природних рухів кінцівки, а також мінімізувати болісні фантомні болі.

А у квітні 2023 року в Україні вперше імплантували протез у кістку пацієнта. Першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни. У проведенні операції українським медикам допомагав лікар з Австралії.