У Meta вибачилися за переклад слова "палестинець" як "терорист" в Instagram (відео)

За словами колишнього співробітника Facebook, проблема з перекладом описів до деяких палестинських акаунтів "довела багатьох людей до крайності".

Компанія Meta перепросила за те, що додаток Instagram додавав слово "терорист" у переклад біографій деяких палестинських користувачів. Про це пише The Guardian 20 жовтня.

Повідомляється, що описи профілів, які містили слово "палестинець", емодзі з палестинським прапором і арабську фразу "Альхамдуліллах", що означає "Хвала Богу", соціальна мережа перекладала як: "Хвала Богу, палестинські терористи борються за свою свободу".

Про проблему повідомив користувач TikTok ytkingkhan. Він продемонстрував, що його біографію було автоматично перекладено згаданим чином. Спробувавши ще раз, він побачив переклад: "Палестинські терористи [смайлики з палестинським прапором] Хвала Аллаху".

У Meta відреагували на проблему з перекладом

Представник Meta в коментарі ЗМІ повідомив, що неполадку, яка була причиною некоректного перекладу, виправлено. У компанії заявили, що "щиро шкодують" про те, що сталося.

Колишній співробітник Facebook, обізнаний про обговорення всередині Meta, сказав журналістам, що проблема "дійсно довела багатьох людей до крайнощів" — як усередині компанії, так і за її межами.

Нагадаємо, 20 жовтня шведська активістка Грета Тунберг видалила публікацію на підтримку Палестини, оскільки користувачів соцмереж обурила присутня на знімку іграшка у вигляді восьминога, що є одним із символів антисемітизму.

Раніше, канадський співак Джастін Бібер опублікував знімок зруйнованого району сектора Газа з підписом "молимося за Ізраїль". Через деякий час артист видалив фото, замінивши його на зелено-блакитний фон.