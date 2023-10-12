Джастін Бібер виклав фото руїн сектора Гази зі словами "молимося за Ізраїль" (фото)

Через деякий час канадський співак видалив фото зруйнованих будівель, замінивши його на зелено-блакитне тло.

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Канадський виконавець і автор пісень Джастін Бібер опублікував знімок зруйнованого району сектора Гази з підписом "молимося за Ізраїль". Фото з'явилося в Instagram Stories артиста 11 жовтня.

Пізніше Джастін Бібер видалив публікацію. Замість неї він виклав той самий напис, тільки на зелено-блакитному тлі.

Джастін Бібер опублікував фото зруйнованого району сектора Гази Фото: Скриншот Співак видалив фото руїн сектора Газа Фото: Скриншот

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Раніше співак також написав, що йому "дуже боляче" за його ізраїльських і палестинських друзів. За його словами, неправильно звинувачувати всіх палестинців або всіх ізраїльтян.

"Я не зацікавлений у тому, щоб обирати сторону, але я зацікавлений у тому, щоб стати на бік родин, які були жорстоко забрані у нас", — заявив артист.

Цією Stories також поділилася дружина Джастіна Бібера Гейлі.

Джастін Бібер висловився про війну в Ізраїлі Фото: Скриншот Гейлі Бібер поділилася публікацією свого чоловіка Фото: Скриншот

Нагадаємо, Playboy розірвав контракт із колишньою порнозіркою Міа Халіфою через підтримку ХАМАС. Дівчина виправдала дії бойовиків і назвала їх борцями за свободу. Також вона дала поради бойовикам, як правильно знімати їхні насильницькі відео.

Фокус також повідомляв, що актриса Галь Гадот висловила підтримку Ізраїлю. ЗМІ припустили, її можуть закликати воювати, оскільки вона служила в Силах оборони Ізраїлю як бойовий інструктор понад десять років тому.