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Світ Війна в Ізраїлі

Джастін Бібер виклав фото руїн сектора Гази зі словами "молимося за Ізраїль" (фото)

Джастін Бібер, співак, війна в Ізраїлі, фото
Фото: Instagram | Джастін Бібер

Через деякий час канадський співак видалив фото зруйнованих будівель, замінивши його на зелено-блакитне тло.

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Канадський виконавець і автор пісень Джастін Бібер опублікував знімок зруйнованого району сектора Гази з підписом "молимося за Ізраїль". Фото з'явилося в Instagram Stories артиста 11 жовтня.

Пізніше Джастін Бібер видалив публікацію. Замість неї він виклав той самий напис, тільки на зелено-блакитному тлі.

Джастін Бібер, війна, Ізраїль Fullscreen
Джастін Бібер опублікував фото зруйнованого району сектора Гази
Фото: Скриншот
Джастін Бібер, війна, Ізраїль Fullscreen
Співак видалив фото руїн сектора Газа
Фото: Скриншот
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Раніше співак також написав, що йому "дуже боляче" за його ізраїльських і палестинських друзів. За його словами, неправильно звинувачувати всіх палестинців або всіх ізраїльтян.

"Я не зацікавлений у тому, щоб обирати сторону, але я зацікавлений у тому, щоб стати на бік родин, які були жорстоко забрані у нас", — заявив артист.

Цією Stories також поділилася дружина Джастіна Бібера Гейлі.

Джастін Бібер, війна, Ізраїль Fullscreen
Джастін Бібер висловився про війну в Ізраїлі
Фото: Скриншот
Гейлі Бібер, війна, Ізраїль Fullscreen
Гейлі Бібер поділилася публікацією свого чоловіка
Фото: Скриншот

Нагадаємо, Playboy розірвав контракт із колишньою порнозіркою Міа Халіфою через підтримку ХАМАС. Дівчина виправдала дії бойовиків і назвала їх борцями за свободу. Також вона дала поради бойовикам, як правильно знімати їхні насильницькі відео.

Фокус також повідомляв, що актриса Галь Гадот висловила підтримку Ізраїлю. ЗМІ припустили, її можуть закликати воювати, оскільки вона служила в Силах оборони Ізраїлю як бойовий інструктор понад десять років тому.