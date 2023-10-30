Замінник смартфонів. Лазерний гаджет Ai Pin може коштувати $1000: що він вміє робити

Пристрою майбутнього зі штучним інтелектом не потрібен екран — інформація виводитиметься просто на долоню власника.

Генеральний директор OpenAI (чат-бот ChatGPT) Сем Альтман таємно зустрічався з відомим колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом, щоб обговорити своєрідний "iPhone зі штучним інтелектом", яким може стати лазерний пристрій Ai Pin від стартапу Humane. Про це повідомляє портал The Information.

За даними видання, так само глава OpenAI провів зустріч із генеральним директором SoftBank Масаеші Соном, на якій обговорювали питання про фінансування таких планів. Поки незрозуміло, на основі чого буде будуватися цей "смартфон майбутнього", але експерти вважають, що ним може стати пристрій Ai Pin стартапу Humane, інвестором якого є Сем Альтман. Його обіцяють представити громадськості 9 листопада.

Ai Pin кріпиться на одяг Фото: Скриншот

Humane є однією з перших компаній, що представили щось абсолютно нове: пристрій "розміром із крекер", який може виразно реагувати на запити, проєктувати зображення на вашу руку і знімати 180-градусне відео вашого оточення. За даними The Information, він отримає процесор Snapdragon від Qualcomm, який забезпечить йому швидкість, можливості підключення, роботу камери та безпеку "на рівні смартфона". Новий гаджет може коштувати близько $1000 і працювати тільки за наявності щомісячної підписки.

Співзасновниця Humane Бетані Бонджорно в жовтні описала Ai Pin як автономний пристрій, який являє собою "телефон, контекстний комп'ютер і програмну платформу".

Один зі співзасновників стартапу Імран Чаудрі коротко познайомив публіку з можливостями Humane ще у квітні, після чого робота над проєктом тривала. Гаджет Ai Pin являє собою невеликий пристрій, що кріпиться на одяг у районі грудей і проєктує на будь-яку поверхню зображення за допомогою лазера. Управляється Humane за допомогою розробленого з нуля штучного інтелекту, а активувати його можна завдяки жестам. Сам Чаудрі називає своє дітище "носимим пристроєм нового типу" і натякнув на короткій презентації, що воно дасть змогу людям обходиться взагалі без смартфонів.

Під час презентації Чаудрі спроєктував екран прямо собі на долоню і прийняв вхідний дзвінок. Однак на відео не видно, яким чином Чаудрі вдалося відповісти на дзвінок, оскільки він не взаємодіяв з екраном, що проєктується на долоню (проте ми можемо бачити, що на руці відображається інтерфейс у вигляді кнопок). Він поговорив по гучному зв'язку з двома людьми.

"Чи будуть ці функції потрібні людям у пристрої, який не є телефоном? Невже телефони самі по собі будуть замінені, як багато застарілих гаджетів на кшталт Polaroids?", — ставлять собі питання експерти The Information. У будь-якому разі презентувати незвичайний пристрій розробники обіцяли 9 листопада.

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