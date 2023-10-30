В Україні планують запустити "смарт-мобілізацію": Федоров розповів, що зміниться

Військовозобов'язані зможуть самостійно обирати спеціальність, на яку їх мобілізують. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вважає, що в такому випадку чоловіки матимуть кращу вмотивованість.

В Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію", у результаті чого військовозобов'язаний зможе самостійно обрати спеціальність, за якою його мобілізують. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми хочемо запустити так звану "смарт-мобілізацію", коли людина самостійно обирає – це навіть не про мобілізацію, людина сама собі обирає — спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних силах України", — сказав Михайло Федоров.

З його слів, пілот запустять на операторів дронів, люди зможуть обирати, чи хочуть вони стати оператором БПЛА, чи взагалі служити в роті ударних дронів. Зокрема, це можуть бути сапери, водії та інші. У результаті людина зможе подивитися, що це за підрозділ, рота, які існують зобов'язання, ризики, як відбуватиметься навчання. Він зазначив, що чоловік, який залишив заявку, пройшов рекрутерів і тести, навчання, точно потрапляє в роту ударних дронів, на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.

Михайло Федоров наголосив, що після запуску вдасться зрозуміти, скільки людей будуть самостійно мобілізовуватися, як проходитимуть відбір, як служитимуть, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть змотивовані.

"Це може бути першим пілотом, першим кроком, для того, щоб запустити подібну умовну "смарт-мобілізацію", — заявив він.

Він зазначив, що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками чи займати інші посади. Проте вони хочуть розуміти, що ними керуватиме фахова людина, коли вони перебуватимуть в окопах, над ними буде дрон, поруч броньована техніка, а керівник дбатиме про їхнє життя, і в нього якісна ситуаційна обізнаність.

Федоров вважає, що в пілоті передбачать всі зміни. Зокрема, не потрібно йти у військкомат, варто лише пройти онлайн-тест, прийти в приміщення до рекрутера, де ще раз пояснять, де можна служити.

"Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристиках, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою", — сказав Федоров.

Він переконаний, що в такому випадку буде інша якість мотивації, проте цю гіпотезу потрібно спочатку протестувати. Михайло Федоров додав, що це питання одного-двох місяців максимум.

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