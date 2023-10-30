"Посилить РЕБ на 40%": як ЗС РФ можуть застосовувати новітні комплекси "Былина" в Україні

Система об'єднує в одну мережу десятки засобів РЕБ і автономно керує ними без участі людини, запевняють росіяни.

Армія Росії може запустити в зоні бойових дій на території України автоматизовані системи управління бригадами радіоелектронної боротьби РБ-109А "Былина". Про це пише російське медіа "Военное обозрение" посилаючись на розвідку Франції.

Спецслужби нібито повідомляють, що міністерство оборони РФ завершило випробування системи "Былина" і готується масово використовувати їх на війні в Україні. Ці комплекси об'єднують в одну мережу десятки засобів РЕБ, таких як "Леєр-2" і "Леєр-3", Р-330 "Житель", "Тирада-2", "Лорандит", "Диабазол", "Палантин", і координують їхню роботу. До складу входять п'ять високопрохідних вантажівок, а також обладнання життєзабезпечення.

"Былина" аналізує ситуацію в режимі реального часу, виявляє цілі, обирає найкращий спосіб їхнього придушення, а потім віддає команду станціям РЕБ із загальної мережі. Примітно, що вони діють автономно, без будь-якої участі людини.

Апаратно-штабна машина з комплексу "Былина" Фото: DFRLab

Машинні алгоритми мають швидко виявляти й аналізувати сигнали, порівнювати їх зі зразками з бази даних, що спрощує придушення систем противника. Ще однією перевагою французька розвідка називає малий час затримки — це робить "Билину" ефективним інструментом для передачі розвідданих між підрозділами ЗС РФ на фронті. Інститут вивчення війни (ISW) зі США пише, що не зміг підтвердити інформацію про розгортання "Билин" на території України, яке зараз обговорюють військові блогери ("воєнкори").

У вересні 2017 року російське агентство "ТАСС" писало, що Міноборони РФ уперше застосувало системи "Былина" під час навчань "Запад-2017". Тоді чиновники заявили, що завдяки цій технології ефективність застосування РЕБ зростає в рази.

У жовтні 2023 року "Известия" повідомляли зі слів джерел у Збройних силах Росії, що наразі комплекси "Былина" досі проходять дослідну експлуатацію і мають надійти на озброєння офіційно лише 2025 року. Вони нібито можуть виявляти радіостанції, РЛС і системи зв'язку, літаки дальнього радіолокаційного виявлення, кораблі, катери і навіть супутники противника.

Як заявив військовий експерт Віктор Мураховський, з її допомогою російські засоби РЕБ запрацюють краще на 30-40%. Здебільшого вона дасть змогу краще координувати роботу підрозділів, щоб росіяни не заважали літати своїм же безпілотникам.

"З "Билиною" будь-яке угруповання РЕБ діятиме мережецентрично, — пояснив він. — Воно дасть змогу точніше й ефективніше застосовувати комплекси, які працюють по різних діапазонах, радіозасобах і РЛС противника, у тому чи іншому районі", — пояснив він.

Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень аналітичного центру (DFRLab) Atlantic Council передавала, що 2018 року комплекс "Былина" моніторингова група ОБСЄ помітила на окупованій території Донбасу. На той момент вона була найновішою системою РЕБ Росії.

Раніше писали, як і чому ЗСУ глушать свої ж дрони. За словами експерта, військові часто застосовують "окопні" системи РЕБ, не узгоджуючи час і місце з операторами безпілотників.

Військовослужбовець Олександр Карпюк стверджує, що через це Україна втратила БПЛА на мільйони доларів. Він закликав створити програму для координації роботи дронів, ППО і РЕБ.