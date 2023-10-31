Директор Google Україна Дмитро Шоломко пішов у відставку: чим він запам'ятався на посаді

Дмитру Шоломку навряд чи доведеться нудьгувати, адже українська філія Google була не єдиним місцем його роботи.

Директор Google Ukraine Дмитро Шоломко, який очолював представництво протягом останніх 17 років, подав у відставку. Про це повідомляє Speka з посиланням на власні джерела у пресслужбі компанії.

Обставини відходу

"Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність Україні залишається пріоритетом, і ми почнемо пошук нового керівника", — підтвердили журналістам у пресслужб Google Ukraine.

Сам Дмитро Шоломко в коментарі dev.ua зазначив, що кілька тижнів, як уже не працює в компанії й встиг за цей час відпочити. Своїх планів він не уточнив, проте закликав слідкувати за розвитком подій на його сторінці в соцмережі LinkedIn. Інформацію про свого наступника він також не надав.

Крім того, Дмитро Шоломко в інтерв'ю Forbes розповів, що Google — не єдине його місце роботи. За словами чоловіка, станом на 2021 рік він перебував у наглядовій раді "УкрСиббанку", а також інвестував у пивний завод.

До приходу в Google Дмитро Шоломко очолював власне консалтингове агентство UBL. Ще раніше він працював у кількох українських інтернет-проєктах, включно з порталами Atlas.ua і Ukrbiz.net. Свою кар'єру в IT-сфері Дмитро Шоломко розпочав 1996 року в онлайновому підрозділі Internet Securities міжнародної видавничої компанії Euromoney.

Чим запам'ятався Дмитро Шоломко на чолі Google Ukraine

У 2007 році було створено представництво Google у Києві під керівництвом Дмитра Шоломка. Однак ще 2006 року фірма "Гоу Огле" зареєструвала торгові марки "Google" і "Go Ogle", що дало їй право отримати домен google.ua. Це призвело до судових розглядів.

У 2009 році представництво Google Ukraine опинилося на межі закриття, але водночас з'явилися українські ІТ-компанії, які працюють на світовому ринку, які почали навчатися використанню рекламних інструментів Google. У 2011 році Google виграв судову справу і отримав права на домен google.ua. Того ж року було відкрито офіс у Києві, штат компанії розширився до 7 осіб, а дохід досяг $25 млн.

У 2012 році Україна отримала доступ до YouTube, а 2014 року українці почали продавати застосунки в Google Play. У 2020 році офіс Google в Україні став R&D-центром. У 2023 році Google Україна запустила нові продукти — Bard і Google Play Games для ПК.

Нагадаємо, 20 жовтня Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google і озвучила їм кілька побажань української влади щодо роботи інтернет-пошуку. Вона попросила компанію дерусифікувати пошукову видачу для українських користувачів, показувати український і європейський контент українцям, замість російського, а також скрізь відображати незаконно окупований Росією півострів Крим територією України.

Крім того, у жовтні стало відомо про те, що в рамках "податку на Google" український бюджет станом на 1 жовтня 2023 року додатково заробив 5,9 мільярда гривень. Найбільшими платниками ПДВ за цифровими послугами стали такі світові гіганти, як Google, Google Play і Netflix. Їхні платежі в липні-вересні поточного року зросли (в іноземній валюті) порівняно з квітнем-червнем на 5% і становили 21 мільйон євро.