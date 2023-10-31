"Потрібно $120 тисяч на місяць": військовий пояснив, чому дрони ЗСУ давно не літають на Москву

В Україні збільшилося виробництво дешевих FPV-дронів, проте збирати далекобійні безпілотники набагато складніше — не кожен може це зробити.

У Кабінеті Міністрів заявляють про значне збільшення виробництва безпілотників для армії, проте дрони вже давно не атакували Москву, столицю Росії. Чому так сталося, український військовий аеророзвідник Юрій Касьянов пояснив у своєму Telegram-каналі.

Для початку він навів слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який заявив 12 жовтня про те, що Україна викуповує 60% усього світового виробництва Mavic. А на закупівлю безпілотників-розвідників, малих ударних дронів та інших видів БПЛА тільки у 2023 році спрямували додаткові 40 млрд грн. Юрій Касьянов також звернув увагу на заяву глави Мінстратегпрому Олександра Камишіна. 25 жовтня він сказав, що Україна вироблятиме десятки тисяч дронів на місяць до кінця 2023 року.

Військовий аеророзвідник вказав на слова міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який у липні заявив, що виробництво дронів зросло в сто разів, якщо порівнювати з минулим роком. За спостереженнями військового, навіть якщо в Україні й справді виробляють десятки тисяч БПЛА на місяць, то вони не можуть завдавати ударів по Москві.

Як припустив Юрій Касьянов, чиновники говорять про виробництво FPV-дронів камікадзе, які останнім часом користуються великою популярністю в Україні. Такі коптери збираються з доступних деталей для комплектування, подібно до конструктора, не вимагають спеціально обладнаних приміщень і висококваліфікованих фахівців. Їхня вартість у середньому становить $500 за одиницю.

"Трохи пайки, клею, пластикові стяжки та дві години роботи. Ніякого обладнання. На типовій українській кухні або в гаражі любитель середньої кваліфікації може зібрати 5-6 штук за день. Команда з трьох осіб — до 20 штук за день", — уточнив військовий аеророзвідник.

Зовсім інакша ситуація з розвідувальними й ударними безпілотниками, які можуть літати на великі відстані та навіть проникати в Росію. Для їх створення потрібні складні виробничі процеси, дороге устаткування та численний персонал. За словами Юрія Касьянова, для таких розробок потрібні:

від 3 до 4 осіб, які займатимуться пайкою деталей;

3-4 висококваліфікованих фахівців і дорогі верстати для робіт, пов'язаних із лазерним різанням і механічним фрезеруванням;

обладнання для цеху виклейки корпусів і вакуумного формування та від 10 до 15 осіб робочого персоналу;

цех, обладнання та персонал для складання безпілотників;

випробувачі, комірники, логісти, бухгалтери;

конструктори, розробники, інженери, програмісти;

фахівці в галузі електроніки.

У результаті для промислового виробництва таких безпілотних літальних апаратів необхідно щонайменше 60 осіб, приміщення 1500 кв. м, початкові капітальні вкладення приблизно $1,5 млн і щонайменше $120 тис. на щомісячні витрати.

"Тому десятки тисяч FPV-коптерів, зібраних на колінах любителями середньої руки, — це добре. Це треба фронту. Але до Москви вони не долетять. Тому що заводів немає", — резюмував Юрій Касьянов.

Нагадаємо, засновник української компанії DroneUA Валерій Яковенко пояснив скандал зі Шмигалем і виробником DJI. Слова про постачання 60% усіх безпілотників Mavic можуть бути правдою, адже Україні допомагають багато союзників по всьому світу

А наприкінці жовтня в DJI відреагували на зізнання глави уряду України Дениса Шмигаля про те, що країна закуповує їхні дрони. Китайські виробники заборонили використовувати їхню продукцію в бойових діях. Вони зазначили, що відстежують, для яких цілей купують їхні безпілотники.