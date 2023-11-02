В Україні створюють додаток для військових на базі "Дії": навіщо він потрібен армії (відео)

Алгоритми "Дія" допоможуть перевірити особу людини, щоб не пустити до системи росіян або жартівників, вважає Арсен Жумаділов.

В Україні розробляють додаток для військовослужбовців на базі онлайн-платформи державних послуг "Дія". Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" заявив глава Агентства ресурсного забезпечення армії Арсен Жумаділов.

Щоб розуміти потреби армії, наприклад, щодо речового забезпечення або харчування, Міноборони потрібно отримувати відгуки від бійців на місцях. За словами Арсена Жумаділова, агентство працюватиме над системою зворотного зв'язку, використовуючи два основні канали.

Перший канал дасть змогу українським військовослужбовцям передавати свої коментарі безпосередньо. Для цього, за інформацією Жумаділова, зараз уже створюють мобільний застосунок на базі "Дії" (або у співпраці з однойменним держпідприємством).

"З одного боку буде автентифікація людини, щоб це не були якісь "тролі" або, не дай Боже, росіяни. З іншого боку, щоб це було широко розповсюджено серед тих, хто користується мобільними телефонами", — заявив чиновник.

Ще одним з інструментів для прямого зворотного зв'язку з військовослужбовцями в Україні є "гаряча лінія" Міноборони. Арсен Жумаділов зауважив, що цей спосіб може здаватися надто бюрократизованим і неефективним, проте за добу надходять тисячі звернень, які поділяють на категорії, фіксують і аналізують.

Крім того, відомство планує працювати з громадськими організаціями та волонтерськими фондами, щоб вони передавали побажання, озвучені військовими. На думку Арсена Жумаділова, Агентство ресурсного забезпечення армії ніколи не зможе перевершити волонтерів за можливостями, насамперед через кількість задіяних людей.

"Насправді, і не треба. Волонтери завжди будуть ближчими, вони безпосередньо на місці, як правило, вони бачать, вони знають, що відбувається. Нашим завданням буде побудувати з ними довірливий зв'язок", — підкреслив він.

В інтерв'ю "24 каналу" керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік заявив, що станом на кінець жовтня застосунок "Дія" налічував 19,6 млн унікальних користувачів. Більшість із них — це люди 25–50 років, а люди, старші за 55 років, становлять майже 23% аудиторії.

Раніше Мстислав Банік розповів, чи будуть українці отримувати повістки через "Дію". За його словами, наразі впровадження такої функції в Мінцифри навіть не розглядають, однак застосунок пов'яжуть з електронним реєстром військовозобов'язаних під назвою "Оберіг".