У Росії запустили виробництво трьох версій РЕБ "Тритон": кого захистять від дронів ЗСУ

Розробники передбачили різні варіанти виконання для російської військової техніки та піхоти.

У Росії підприємство "Лабораторія протидії промисловому шпигунству" (ППШ) запустила серійне виробництво систем "Тритон" для боротьби з українськими дронами-камікадзе. Подробиці опубліковано на його Telegram-каналі.

"Лабораторія ППШ" стверджує, що успішно завершила випробування і вже приймає попередні замовлення. Вона пропонує комплекси в трьох варіантах виконання залежно від поставлених завдань.

Базова версія системи "Тритон" являє собою два окремі модулі придушення БПЛА, що створюють перешкоди у двох діапазонах частот, які найчастіше використовують ударні FPV-дрони — це 800+ і 900+ МГц. За словами розробників, блоки оснащені кріпленнями, що дають змогу легко встановлювати їх для захисту стаціонарних об'єктів або транспортних засобів.

Базова версія російської системи РЕБ "Тритон" Фото: Telegram

Є також спеціальна версія для бронетехніки — у ній модулі придушення заховані в одному корпусі з "віброгасниками", що нагадує дах будинку. Закріплювати засіб РЕБ пропонують за допомогою вбудованих магнітів — таке рішення має забезпечити легке перебазування з однієї машини на іншу.

Версія російської системи РЕБ "Тритон" для бронетехніки Російська система РЕБ "Тритон" на військовій машині ЗС РФ

Носима версія "Тритона" виготовлена у вигляді рюкзака зі стійками, які утримують модулі придушення прямо над головою носія. Вона призначена для штурмовиків і піхотинців і має пригнічувати безпілотники в радіусі 300 метрів прямо на ходу.

Російська система РЕБ "Тритон" у форм-факторі рюкзака Фото: Telegram

Загальні характеристики для всіх версій:

придушення частотних діапазонів 800+ і 900+ МГц;

можливі мережі живлення: 12 В / 24 В при живленні від бортових мереж або акумуляторів, а також мережі 220 В;

управління: дистанційне ввімкнення і вимкнення.

Раніше писали, що носима система "Тритон" небезпечна для самих росіян. За словами експертів, робота потужних модулів просто біля голови оператора може призвести до згубних наслідків для мозку, включно з розвитком ракових пухлин. В українській компанії "Піранья-Тех" візуально оцінили конструкцію і дійшли висновку, що такий засіб РЕБ не може ефективно захищати бійців на фронті, оскільки швидко перегріватиметься, до того ж його потрібно постійно тримати у вертикальному положенні, що складно під час переміщення.

Раніше писали, що систему РЕБ "Тритон" представили на виставці "Армія-2023" у серпні. Насамперед її встановили на танк Т-72Б3М.