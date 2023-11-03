Чат-бот GPT-4 обдурив майже половину співрозмовників: скоро пройде тест "на людяність"

Під час експерименту за концепцією Алана Тюрінга 41% випробовуваних повірив, що вів бесіду не з машиною, а з живою людиною. Це насторожує вчених.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провели дослід і з'ясували, що нова велика мовна модель GPT-4 штучного інтелекту значно покращила свої можливості в проходженні тесту Тюрінга та зуміла обдурити 41% випробовуваних, переконавши їх у тому, що він — людина. Про це повідомляє сайт TechXplore.

Ще в 1950-му Алан Тьюринг, який зламав код німецької шифрувальної машини "Енігма", написав свою знамениту статтю "Чи може машина мислити?". Саме в ній він сформулював тест, стандартна інтерпретація якого звучить так: "Людина взаємодіє з одним комп'ютером і однією людиною. На підставі відповідей на запитання вона має визначити, з ким вона розмовляє — з людиною чи комп'ютерною програмою. Завдання комп'ютерної програми — ввести людину в оману, змусивши зробити неправильний вибір".

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Алан Тьюринг, на якого попри всі заслуги перед Великою Британією, чекала трагічна доля, вже тоді передбачав появу штучного інтелекту. Тому сьогодні розробники ШІ орієнтуються саме на його тест.

У своїй опублікованій науковій роботі вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго наголошують, що нова версія ChatGPT-4 може бути розумною, швидкою та вражаючою. Чат-бот добре демонструє очевидний інтелект. У розмові з людьми він звучить по-людськи та навіть може проявляти гумор.

Кемерон Джонс, який спеціалізується на мові, семантиці та машинному навчанні, і Бенджамін Берген, професор когнітивних наук, зібрали 650 учасників і створили 1400 "ігор", у яких між учасниками проводилися короткі бесіди з іншою людиною або моделлю GPT. Учасникам пропонувалося визначити, з ким вони розмовляють.

Дослідники виявили, що моделі на основі GPT-4 ошукали учасників у 41% випадків, тоді як моделі на основі GPT-3.5 ошукали людей лише у 5-14% випадків. Цікаво, що людям вдалося переконати інших учасників, що вони не машини, тільки в 63% випадках. Дослідники дійшли висновку: "Ми поки що не знаходимо доказів того, що GPT-4 проходить тест Тюрінга, але тенденція насторожує".

Моделі GPT-4 змогли переконати 41% респондентів, що вони ведуть розмову з живою людиною Фото: arxiv.org

На думку дослідників, рівень успіху в 41% передбачає, що обман за допомогою моделей ШІ вже цілком імовірний, особливо в контекстах, де співрозмовники-люди менш уважні до можливості того, що вони розмовляють не з людиною. Це означає, що моделі штучного інтелекту видаючи себе за людей можуть вносити "широкомасштабні соціальні та економічні наслідки для соціуму".

Вчені зазначили, що тест Тюрінга, як і раніше, зберігає цінність як міра ефективності машинного діалогу. Тест, на їхню думку, має постійну актуальність як основа для вимірювання вільної соціальної взаємодії та обману, а також для розуміння людських стратегій і соціальної адаптації.

Дослідники припустили, що буде важливо відстежувати моделі ШІ, оскільки вони стають більш гнучкими. У результаті в майбутньому нам доведеться докладати дедалі більше зусиль, щоб відрізнити ШІ від людини, а отже, необхідно вже зараз розробляти стратегії для пом'якшення цього ефекту, зазначають дослідники.

Раніше Фокус повідомляв, що Велика Британія створить суперкомп'ютер для ШІ на 5448 чипах Nvidia GH200. Країна хоче наздогнати США і Китай у сфері штучного інтелекту.