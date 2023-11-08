Контроль над усім Інтернетом: у РФ почали навчати "медіаполіцейських"

За інформацією журналістів, "медіаполіцейські" є дефіцитною спеціальністю, бо після початку повномасштабного вторгнення обсяг "негативного" для Кремля контенту в мережі стрімко зростає.

У Російській академії народного господарства і державної служби (РАНГіДС) при президентові РФ відкрили новий напрямок із підготовки "медіаполіцейських". Основним завданням майбутніх випускників буде виявлення і блокування екстремістського, деструктивного і піратського контенту в Інтернеті. Про це повідомило видання "Известия".

Нова кафедра отримала назву "Медіазабезпечення державних інтересів і національної безпеки" і готуватиме фахівців за трьома спеціальностями:

кібербулінг, сталкерінг (розслідування правопорушень щодо громадян);

піратство (захист прав юридичних осіб);

екстремізм (протидія злочинам проти держави).

"До завдань "медіабезпечників" входить боротьба з пропагандою тероризму, ідеології кримінальної культури, суїцидів серед підлітків, образи почуттів віруючих. Програма реалізується за підтримки Національного антитерористичного комітету", — пояснила завідувачка нової кафедри РАНГіДС Лідія Малигіна.

Наразі блокуванням "небажаної та небезпечної інформації" в інтернеті займається Роскомнагляд. За даними відомства, від початку російської "спецоперації" в Україні, фахівці Роскомнагляду заблокували тисячі публікацій зі "шкідливим" контентом:

30 тисяч закликів до масових заворушень;

190 тисяч фейкових статей і постів у соцмережах;

85 тисяч матеріалів з елементами екстремістського контенту.

"Тільки за останні пів року обсяг негативного контенту в інтернеті зріс більш ніж на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наші співробітники за шість місяців 2023 року виявили близько 20 тисяч таких матеріалів", — розповіла керівниця моніторингового центру "Безпека 2.0" Олена Суторміна.

Ректор РАНГіДСА Володимир Строєв зазначив, що створення нового напряму освіти — це оперативна реакція на мінливі реалії. І якщо в держави "сформувався запит" на таких фахівців, виші мають "зорієнтуватися і поставляти потрібні кадри".

Нагадаємо, Молдова заблокувала доступ до 22 пропагандистських каналів російського телебачення. У країні заблокували джерела інформації, поширюваної державою-агресором.

Раніше Фокус писав, що в РФ наближається ера "цифрового ГУЛАГу": в суверенний інтернет пускатимуть тільки за паспортом. Навіть VPN не допоможе росіянам з доступом до звичайної інтернет-мережі.