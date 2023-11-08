Тепер тільки через "Дію": квитки на потяги в "Укрзалізниці" продають по-новому, — Мінцифри

За словами міністра Михайла Федорова, нововведення допоможе боротися з перекупами — їх обчислюватимуть і блокуватимуть.

Міністерство цифрової трансформації об'єднало сервіс "Дія" із застосунком компанії "Укрзалізниця" (УЗ), щоб спростити купівлю квитків на поїзди рейсу "Київ-Варшава" і боротися зі спекулянтами. Подробиці віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров 8 листопада розповів на сторінці у Facebook.

За його словами, УЗ продовжує боротися з тими, хто навмисне купує квитки на поїзд, а потім їх перепродує за завищеною ціною. Після впровадження нового сервісу громадянам більше не потрібно буде шукати альтернативні варіанти поїздок або переплачувати.

"Відтепер придбати квиток на найпопулярніший поїзд Київ — Варшава в застосунку "Укрзалізниці" можна тільки з "Дія.Підписом". Верифікація акаунта через "Дію" підтвердить, що ви — реальна людина", — заявив Михайло Федоров.

Якщо з однієї сторінки відбуватимуться дивні активності у вигляді регулярних покупок і повернення квитків, тоді після перевірки акаунт заблокують. Людина більше не зможе здійснити покупку навіть у разі видалення програми або верифікації через інший пристрій.

Усе це призведе до того, що купувати квитки зможуть лише ті користувачі, які цього потребують. Це щонайменше зручно, наголосив очільник Мінцифри та залишає зайвий поспіх у минулому.

"Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву і чекати на повернення коштів до півроку. Завдяки "Дія.Підпису" це в минулому. Усе будете робити в застосунку УЗ за кілька секунд", — заявив Михайло Федоров.

Квитки на поїзд через "Дію": подробиці від "Укрзалізниці"

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко зазначив, що влітку вони були змушені тимчасово відмовитися від послуги через активізацію перекупів, але в результаті це призвело до ефективного результату. Тепер громадяни зможуть спокійно придбати квиток на необхідний рейс.

"Цей вимушений крок мав доволі непоганий результат, однак був і зворотний бік — незручності для наших сумлінних користувачів. Але вихід завжди є, якщо ти над цим працюєш", — ідеться в повідомленні.

Квитки на поїзд через "Дію": як це працює

Верифікувати профіль можна двома шляхами, як зазначають в "Укрзалізниці".

Громадяни можуть зайти у свій профіль і там на головному екрані буде доступна кнопка підтвердження; Під час купівлі квитків на поїзд Київ — Варшава або під час повернення квитків на міжнародні рейси.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що Михайло Федоров відповів, чи надсилатимуть повістки через "Дію". За його словами, реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", через який і можливе надсилання, з'явився ще до початку повномасштабного вторгнення і його головна мета зараз — прибрати черги в ТЦК.