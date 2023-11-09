"Жириновский" атакуватиме Україну: Росія відправила на фронт нові дрони-камікадзе (фото)

Дрон-камікадзе "Жириновский", зі слів розробників, здатен підіймати вагу до 3 кг та літати на 12 км, а також виконувати завдання під час снігу та дощу.

Окупаційні війська РФ атакуватимуть Україну дронами-камікадзе "Жириновский" та вже відправили відповідну техніку на Херсонський напрямок. Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на заяву керівника ЛДПР Леоніда Слуцького.

Дрони створили волонтери з "Рокот-Центр 33" в місті Владимир. Вони заявили, що такий безпілотник здатен завдавати ударів у будь-яких погодних умовах. Він наче може атакувати під час снігу або дощу.

"Жириновський" може підіймати вагу до 3 кг та літати на 12 км. Техніка вже нібито пройшла "випробування в бойових умовах".

Окупанти вже провели "церемонію передачі" 10 дронів-камікадзе "Жириновский" і разом з ними практично одразу вирушать на фронт. Наразі результати їхньої роботи не оголошували. Він також зазначив, що одна з кількох десятків компаній підтримує з політсилою зв'язок для випуску таких безпілотників.

"Ми зараз бачимо … дуже потрібний безпілотник на передовій", – заявив Слуцький.

Дрон назвали на честь російського політика Володимира Жириновського, який очолював політичну фракцію ЛДПР. На початку квітня 2022 року він помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, війська РФ уперше отримали дрони-камікадзе "Скальпель". Нові БПЛА "Скальпель" поступаються своїм попередникам за багатьма характеристиками, але в 17 разів дешевші, визнають окупанти.