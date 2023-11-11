Велика загроза для війська РФ: як і чому окупанти намагаються зламати українську Griselda

З моменту запуску у 2022 році Griselda сильно змінилася, а своїми атаками ворог лише допомагає посилити її захист, стверджують розробники. Система може стати на заваді зимовому наступу РФ.

Росіяни побоюються української системи розвідки Griselda, яка допомагає Силам оборони знищувати цінні об'єкти окупантів майже з початку повномасштабної війни. Розробники розповіли Фокусу, як працює проєкт, і чим він небезпечний для РФ.

Росія проти української "Грізельди"

Великий російський Telegram-канал "Милитарист" 4 листопада повідомив, що державні та приватні організації завершують роботу над "новим інтерфейсом" Griselda, щоб найближчим часом під'єднати цей інструмент до центральної розвідувальної системи Delta, яка дозволяє командуванню відстежувати переміщення ЗС РФ в Україні.

"Ця нова цеглинка є доповненням до архітектури розвідки, яку міністерство оборони України хоче завершити перед неминучим зимовим наступом Росії. Україна прагне утвердитися у мережецентричній розвідувальній війні – області, в якій Росія, як вважається, відстає", — наголошується в пості.

Сили оборони можуть використовувати Griselda прямо на полі бою Фото: Iron Garden

Griselda розробила та вдосконалює українська громадська організація Iron Garden. Її представник повідомив Фокусу, що система почала працювати ще у березні 2022 року, з того часу команда зросла від 5 до 100 добровольців, волонтерів, військових ветеранів, військово залучених осіб, соціологів, програмістів та військових експертів. Крім того, з 2022 року розробники додали більше модулів для військових, артилеристів, OSINT-дослідників та інших підрозділів.

Як розказали організатори, росіяни вже давно знають про Griselda та активно намагаються зірвати її роботу, в тому числі за допомогою хакерських методів. Кібератаки відбуваються досить часто, але організація відбивається, співпрацюючи з українськими спецслужбами. Окупанти хочуть зламати Griselda, щоб довідатися, яку інформацію українцям вдалося зібрати про російську армію, і подібні атаки вони проводять також на інші системи, які зараз допомагають ЗСУ.

Відкрити систему Grisela можна на ноутбуці чи іншому пристрої Фото: Iron Garden

"Буває навіть що просто пишуть нашим менеджерам — представляються бійцем ЗСУ, до якогось моменту навіть можуть пройти частково верифікацію, але на фінальному етапі ми дізнаємося, що це ворог і тут з його акаунтом починається зовсім інша історія, про яку він не здогадується", — поділився представник Iron Garden.

Кібератаки росіян завдають розробникам проблем, але водночас допомагають зміцнювати захист. Наразі система має потужний безпековий контур як на кібернетичному (тут допомогли спеціалісти Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ), так і на фізичному рівні, щоб ЗС РФ не могли пошкодити сервери. Творці зазначили, що існують міжнародні протоколи безпеки, які вимагають відповідного фізичного захисту серверних потужностей в тому числі і з необхідністю географічної віддаленості від зони бойових дій та періодичної міграції — так ворог не зможе знищити обладнання ракетними ударами чи дронами. Крім того, військовий інструмент має бути захищеним від форс-мажорів, таких як перебої з електропостачанням.

"Система має працювати, навіть якщо в Україні місяцями не буде світла. Ніде, — підкреслив співрозмовник. — Наші співробітники — це програмісти, аналітики, менеджери, службовці, військові. Затверджені відповідні протоколи щодо керівництва на різні випадки, аби кінцевий користувач не помітив жодного перебою в роботі системи".

Так виглядає інтерфейс системи Griselda Фото: Iron Garden

Чим Griselda небезпечна для РФ

Griselda — це система для збору, трансформування, збагачення, аналізу, візуалізації неструктурованих розвідувальних даних, які людина не може опрацювати вручну через фізіологічні обмеження. Як написав голова Мінцифри Михайло Федоров, вона обробляє тисячі повідомлень із супутників, безпілотників, соціальних мереж, ЗМІ, зламаних баз даних РФ та інших джерел, після чого структурує та подає у зручному вигляді. Процес від появи інформації в системі до її отримання військовими займає всього 28 секунд.

За словами міністра, технологію Griselda вже інтегровано в систему ситуаційної обізнаності Delta, а також застосунки "Броня", "Кропива", "Укроп" та "ГісАрта", якими вже користуються артилеристи й танкісти. В майбутньому систему використовуватимуть й інші підрозділи Сил оборони України. Команда розробників співпрацює з кількома підрозділами ЗСУ, ССО, СБУ та Міноборони.

У Iron Garden підтвердили, що Griselda вже зараз використовується на всіх рівнях оборони: від тактичного до стратегічного, і допомагає бійцям. Кажуть, що військові позитивно відгукуються про систему, і організація щоденно отримує 2-3 запити на надання цієї технології новим підрозділам. "Грізельдою" користуються не всі Сили оборони, але не на всіх напрямках вона потрібна. Проєкт успішно пройшов експертизу Міністерства Оборони України, має статус учасника кластеру Brave1 та постійно розширює свій функціонал відповідно до потреб збройних сил.

"Лише за останній рік в системі було створено понад дві сотні тисяч груп цілей. Всі дані відправляються в систему Дельта на модерацію, де з ними працюють військові, які мають доступ до відповідних шарів. Експорт в інші системи виконується нашими користувачами самостійно", — пояснили розробники. — "Є різні джерела та безліч форматів файлів та даних які потрібно обробляти. Це все виключно ворог. Відкриті джерела теж використовуються і тут нам допомагає в тому числі DeepState".

Розробники представили Griselda на Hackaton 2022 Фото: Iron Garden

Згідно сайту, Griselda отримує від Deep State UA військову версію оперативних даних стосовно ліній розмежування, які більш точні. Вони допомагають операторам системи точніше відстежувати підозрілу або покинуту техніку на деокупованих територіях, перевіряти сумнівну інформацію, а також підвищують загальну обізнаність ЗСУ про місцевість. Своєю чергою, Deep State UA отримує дані, завдяки яким може більш точно описувати лінію розмежування фронту в цивільній версії своєї мапи.

‍Ще одним спільним проєктом є окремий шар цивільної обізнаності — "Pathogen". Він містить розмиту візуалізацію розміщення сил РФ, яку обробляє нейронна мережа Griselda для розуміння масштабів окупації. У цьому випадку джерелами виступають не оперативні розвіддані, а усі потоки інформації викривлені та видозмінені ще на етапі кластеризації та не несуть військової цінності.

На офіційному сайті проєкту розміщено звіт про досягнення за 2022 рік. Там зазначається, що серед великої кількості потоків повідомлень, близько 6-9% "конвертуються в ціль". Деяка інформація слугує як додаткове джерело для перевірки достовірності, інша частина відсіюється за допомогою "чорного списку" та інших інструментів. З березня по грудень 2022 року Griselda допомогла виявити 121 799 груп цілей, серед них: засоби ППО, бронетехніка, особовий склад, казарми, блокпости, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, артилерія, літаки та навіть ракети. Найбільша кількість оброблених та переданих цілей за 24 години — 1 354.

Cтатистика цілей, переданих Griselda у 2022 році

На ринку є й інші подібні системи, наприклад, американська Palantir, однак Griselda поки єдиний такий проєкт в Україні. Але він має деякі унікальні особливості та переваги, оскільки творці тісно співпрацюють з військовими і роблять тільки те, що їм потрібно "без смс, реєстрацій, маркетингових досліджень і фокус-груп". Завдяки відгукам програмісти розуміють, що, як і де потрібно додати або вдосконалити.

"Наприклад, з'явився у військових якийсь цікавий пристрій, який збирає дані лише в певному "нечитабельному" форматі — ми розробляємо модуль, який ці дані обробляє, аналізує та видає зрозумілу геопросторову інформацію з висновками, коментарями та підказками. Це дуже спрощено, але відображає те, що система підлаштовується під запити війни", — зазначив представник організації.