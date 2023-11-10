Стане в пригоді на війні в Україні: інженери показали надточний бойовий дрон BEAK (відео)

Новий апарат, розроблений за стандартами НАТО, може нести до 6 боєприпасів і атакувати противника навіть в умовах придушення супутникового зв'язку.

Компанія Origin UAV з Риги (Латвія) представила високотехнологічний безпілотник BEAK, призначений для розвідки та бомбардування супротивника в найвразливіших місцях. Про це повідомляє портал sUAS News.

Розробники стверджують, що їхній дрон, створений за всіма стандартами НАТО і готовий до застосування в його арміях, був розроблений з урахуванням уроків, винесених з війни в Україні. У компанії кажуть, що BEAK надає можливість використовувати нетрадиційну тактику і вразливості противника під час ведення бойових дій. Модель БПЛА від самого початку призначена для операцій в умовах відсутності супутникового зв'язку і володіє сучасними технологіями захисту від перешкод. Попри свою вантажопідйомність у 4 кг, BEAK залишається дуже портативним, що забезпечує гнучкість під час розгортання.

Безпілотник здатний нести 6,4 або 2 бомби для різних завдань Фото: Скриншот

Дрон оснащений боєприпасами здатний долати понад 12 кілометрів. Спеціальний підвіс дрона здатний вміщати 6, 4 або 2 боєприпаси, що дає змогу застосовувати його для різних завдань. При повному навантаженні в 4 кг він може перебувати в повітрі до 35 хвилин, йдеться на офіційному сайті.

Команда, яка створила BEAK, доклала додаткових зусиль, щоб значно підвищити точність скидання бомби, впровадивши передові алгоритми для забезпечення точності влучання. Програмне забезпечення Origin Ground Control використовує архітектуру з відкритим вихідним кодом та інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс, який скорочує час навчання операторів до кількох годин.

Дрон BEAK оснащений потужною оптикою і тепловізором Фото: Скриншот

Версія BEAK для розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR) отримала збільшений час польоту (до 60 хвилин) і потужне корисне навантаження у вигляді датчиків. Він оптимізований за розміром, вагою та потужністю, але при цьому забезпечує кращий діапазон виявлення, розпізнавання та ідентифікації (DRI). Вбудований тепловізор дає змогу дрона виявляти людей у нічний час на відстані понад 1000 метрів.

Агріс Кіпурс, співзасновник Origin, наголосив: "В Origin ми вважаємо, що протидія зростаючим загрозам безпеці в Європі є головним пріоритетом нашого суспільства. Спираючись на десятиліття досвіду, ми прагнемо просувати Європу і наших союзників по НАТО вперед у розвитку військового потенціалу".

Наразі BEAK проходить суворі кваліфікаційні випробування продукту з кількома партнерами по НАТО, і очікується, що поставки почнуться на початку 2024 року. Origin представить дрон BEAK на виставці Milipol 2023 у Парижі, з 14 по 17 листопада.

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