У Shahed російської збірки знайшли нові деталі: чому дрони стали ще небезпечнішими для України

Українським військовим набагато складніше пригнічувати модифіковані безпілотники порівняно з їхніми іранськими оригіналами, тому потрібні нові рішення для РЕБ, вважає експерт Сергій Бескрестнов.

Безпілотники Shahed російської збірки через нову систему навігації фактично стали для українських військових і мирних жителів небезпечнішими за однойменні іранські дрони. Таку думку висловив фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 10 листопада.

Він звернув увагу на щонайменше чотири вагомі відмінності між "оригінальним" іранським безпілотником і його копією, зібраною вже в Росії. По-перше, росіяни почали використовувати приймальний модуль GPS фірми Unistrong. За словами експерта, у БПЛА можна зустріти моделі Phantom P20, P34 і Eclipse P326, P327. Усі ці приймальні модулі, мають 850 каналів, підтримують кілька входів даних і приймають усі види сигналів навігації. Серед них: GPS, BeiDou, Galileo, ALTBOC, ГЛОНАСС. Придбати приймальний модуль JINYUSHI P34 можна на онлайн-маркетплейсі AliExpress за 20,2 тис грн.

Росіяни почали використовувати приймальний модуль GPS фірми Unistrong

"Чи стала гіршою для нас ситуація? Однозначно. Тепер нам доведеться тиснути РЕБом усі ці діапазони. Частина з них нові і доведеться, місцями щось допрацьовувати", — уточнив Сергій Флеш з приводу нового приймального модуля, який використовують росіяни.

Оскільки в приймачі з'явилися нові діапазони, на "російські Shahed" додали окрему зовнішню антену, що працює на діапазонах L1/L5. Продавець описує її як просту у використанні, надійну багатодіапазонну антену в складі високоточного рішення u-blox. Вона підтримує GPS, ГЛОНАСС, Galileo і BeiDou для забезпечення максимальної доступності місця розташування. А універсальні варіанти кріплення для задоволення різних потреб в установці. Таку зовнішню антену можна придбати за 3 тис грн.

Надійна багатодіапазонна антена у складі високоточного рішення u-blox

Крім того, в Shahed російської збірки СRPA антена, що відповідає за захист приймального модуля GPS від РЕБ, змінилася на російську "Комету". Вона більш стійка до впливу засобів радіоелектронної боротьби, ніж антена, якою були оснащені іранські безпілотники. За словами експерта, і "Комету", і зовнішню антену можна досить легко підключити через один вхід приймача.

СRPA антена, що відповідає за захист приймального модуля GPS від РЕБ, змінилася на російську "Комету"

"Так росіяни створили комплексну російсько-китайську систему навігації для ударного безпілотника Shahed, яку стало тиснути ще складніше. Але нічого, у нас теж хороші інженери. Здолаємо", — резюмував ситуацію з іранськими безпілотниками російської збірки Сергій "Флеш".

Раніше стало відомо, що Росія разом з Іраном створюють флот із 6000 дронів Shahed. Москва просувається до своєї мети з масового виробництва безпілотників, які вона могла б використовувати для бомбардувань українських міст.

Нагадаємо, 16 серпня британська розвідка повідомила про те, що РФ уже застосовує свої копії Shahed. За їхньою інформацією, Росія може отримати більше дронів-камікадзе для ударів по Україні, але їхнє виробництво сильно залежить від компонентів, які потрібно купувати в Ірану.