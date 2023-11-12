"Це тільки початок": українські морські дрони вразили 7 російських кораблів у Чорному морі (відео)

Морські дрони змінили перебіг подій у Чорному морі: російські кораблі були змушені повністю покинути західну і центральну частини моря.

Український флот морських дронів за рік існування уразив сім кораблів у країни-агресора — Росії. Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в суботу, 11 листопада.

Він нагадав, що в листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запустив через платформу UNITED24 збір на перший у світі флот морських дронів. І ця унікальна розробка змогла змінити доктрину ведення війни в морі та змусила росіян боятися за свої кораблі.

"Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це тільки початок. Продовжуємо розвивати і вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах", — написав Федоров.

Зазначимо, що 11 листопада 2022 року було запущено перший збір на морський дрон. Це сталося в розпал успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Тому перший дрон, на який зібрали кошти за 2 години, назвали на честь звільненого міста. Наступні три дрони також отримали символічні назви: "Севастополь", "Маріуполь" і "Бахмут". Загалом було зібрано 500 млн грн на 50 дронів, з яких 20 були іменними. До збору долучилися 93 країни. Морські дрони змінили перебіг подій у Чорному морі: російські кораблі були змушені повністю покинути західну і центральну частини моря.

Загалом за рік морські безпілотники уразили сім російських суден:

"Адмірал Макаров" — фрегат, який входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів. Був закладений 29 лютого 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді. Заявлена довжина — 124 метри, ширина — 15 м. Екіпаж фрегата — 180 осіб. На озброєнні можуть бутиː гармати, зенітна артилерія, ракетні установки.

18 серпня 2018 року фрегат, який перебував на Балтиці з моменту вступу в стрій наприкінці 2017 року, розпочав перехід до місця постійного базування на Чорному морі. У 2022 році брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, з його борту запускали крилаті ракети "Калібр" по Україні. 29 жовтня 2022 року кораблі ЧФ РФ у Севастопольській бухті був атакований за допомогою 9 повітряних дронів і 7 автономних морських безпілотних апаратів. Унаслідок цього фрегат втратив здатність самостійно переміщатися.

"Иван Голубец" — російський тральщик. Корпус виготовлено з маломагнітної сталі та легких сплавів, а його деталі захищені спеціальним діелектричним покриттям. Тральщики цієї серії оснащені глибоководним тралом з новою апаратурою управління, тралом для знищення активних мін, трьохканальним широкосмуговим телевізійним і комплексним шукачами-знищувачами мін, а також досконалішою гідроакустичною системою "Мезень", що забезпечує виявлення донних мін. 29 жовтня 2022 року в Севастополі під час російсько-української війни, внаслідок атаки надводних морських дронів був пошкоджений.

"Іван Хурс" — судно зв'язку. Російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Закладка судна "Іван Хурс" відбулася 14 листопада 2013 року на головному стапелі "Північної верфі" в Санкт-Петербурзі. Прийнято до складу Військово-морського флоту 25 червня 2018 року. Повна водотоннажність — 4 тис. т, довжина — 96 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м. Швидкість повного ходу — 20 вузлів. Дальність плавання — 8 тис. миль при 16 вузлах. Екіпаж — 131 особа.

До комплексу забезпечення навігації, зв'язку та радіорозвідки входять:

навігаційна РЛС МР-231-3 навігаційна РЛС МР-231-3;

мостова радіоелектронна система позиціонування, локалізації, виявлення та орієнтування "Місток-18280";

система забезпечення електронної сумісності радіолокаційних розвідувальних і навігаційних станцій, систем управління зенітними артилерійськими і ракетними комплексами та систем взаємного обміну інформацією "Підзаголовок-23".

Рано вранці 24 травня 2023 року Збройні сили України атакували корабель "Іван Хурс" трьома безпілотними катерами. У той момент він був в економічній зоні Туреччини, приблизно за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

"Сергей Котов" — третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Входить до серії російських патрульних кораблів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони. 14 вересня 2023 року судно вразили морські безпілотники. За словами представника ГУР МО, судно "Сергій Котов" зазнало серйозних пошкоджень. На кораблі пошкоджено гвинт, є пробоїна в лівому борту 50 на 100 сантиметрів вище ватерлінії.

"Оленегорский горняк" — велике судно для десантних операцій. Корабель входив до складу 121-ї бригади десантних кораблів і базувався в Північному флоті. Наприкінці 2014 року його ремонтували на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську, а в липні 2016 року — на 33-му судноремонтному заводі в Балтійську.

"Серна"— російський швидкісний десантний катер на повітряній каверні. Їх використовують для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. Малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, вміщує до 45 т вантажу і 92 людини збройного десанту. У ніч з 9 на 10 листопада внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму був уражений морськими дронами.

"Акула" — російський підводний човен.

Раніше ми писали про те, що в найближчому майбутньому Україні потрібно робити ставку на морські безпілотники, оскільки ЗС РФ уже освоїли дрони-камікадзе, а за кількістю живої сили перевершували з самого початку вторгнення, вважає експерт. Таку думку висловив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Нагадаємо, в середині серпня стало відомо, що українці вирішили головну проблему морських дронів. Російським кораблям більше небезпечно перебувати в Чорному та Азовському морі, оскільки безпілотники наздоженуть їх у будь-якому порту, вважають експерти.