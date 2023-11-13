Реактивний двигун і "очі": іранці зробили дрони Shahed-136 ще небезпечнішими (відео)

Експерти вважають, що оновлений Shahed-136 за характеристиками наблизився до крилатої ракети, тому зможе атакувати артилерію і важливі цілі в українському тилу.

В Ірані створили нову версію безпілотника Shahed-136, яка отримала реактивний двигун і оптичну станцію для наведення на ціль. Про це повідомляє портал "Мілітарний", який посилається на інформацію з нещодавно опублікованого іранського документального фільму Parchamdar (Флагман).

Як зазначають журналісти порталу, на опублікованих кадрах можна побачити, як пікап зі встановленою у вантажному відсіку пусковою установкою несе один безпілотник-камікадзе. Для запуску реактивного дрона автомобіль розвиває високу швидкість, для чого йому потрібна пряма рівна дорога відповідної довжини. Судячи з кадрів спідометра авто, запуск дрона відбувається на швидкості 190 кілометрів на годину.

Для запуску реактивного Shahed-136 пікап потрібно розігнати до високої швидкості Фото: Скриншот

Під носовою частиною фюзеляжу можна побачити надбудову у форму кулі — це оптична станція безпілотника з камерою, завдяки якій відбувається наведення на ціль. Також було показано зображення з пульта управління дроном. Судячи з усього, оновлена версія Shahed на фінальному відрізку польоту захоплює ціль для автономного ураження або ж управляється безпосередньо оператором.

Вид з пульта управління дроном Shahed-136 Фото: Скриншот

Журналісти порталу "Мілітарний" зазначають, що, судячи з інформації з документального фільму, реактивний Shahed-136 стане більш технологічним і дорогим доповненням до вже існуючих іранських дронів-камікадзе зі звичайним поршневим двигуном і "сліпою" системою наведення, коли апарат летить за заданими координатами, користуючись супутниковою навігацією GPS. Передбачається, що за високу швидкість і поліпшену точність доведеться заплатити не тільки грошима, а й зменшеною дальністю польоту.

Технічні характеристики новинки поки що залишаються секретними, однак, як зазначає портал, заявлена дальність звичайного Shahed-136 становить 2000 кілометрів, а з досвіду війни в Україні — не менше 1000 кілометрів. Польоти на таку дальність виконуються в автономному режимі за закладеною перед польотом програмою без зв'язку зі станцією управління.

Оновлений безпілотник для зв'язку з оператором уже на відстані сотні кілометрів потребуватиме застосування наземних ретрансляторів або інших літаків/безпілотників, які виконуватимуть цю роль. Невідомо, чи є на озброєнні Ірану подібні системи, зазначає "Мілітарний".

Експерти порталу роблять висновок, що з появою реактивного двигуна новий Shahed-136 наближається до ніші крилатих ракет і навряд чи стане таким же засобом терору, як і його поршневий аналог. Це зумовлено як вартістю виробу, так і складністю виробництва. Ймовірно, завданнями нового безпілотника стане контрбатарейна боротьба та ураження важливих військових цілей у тилу, таких як системи ППО, склади та місця розташування живої сили.

Раніше Фокус розповідав, що українські військові освоїли потужні БПЛА-перехоплювачі DroneHunter. Вони здатні перехоплювати навіть Shahed-136.