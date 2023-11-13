Роками не платить за світло: пенсіонер створив власну автономну електростанцію (відео)

Завдяки альтернативним джерелам електроенергії, чоловік залишався зі світлом навіть під час блекаутів.

Олександр Клименко, винахідник із Дніпра, уже сім років не платить за електроенергію, бо він встановив альтернативні джерела енергії на своєму городі. Про розробку українця зняли сюжет журналісти "5 каналу".

Він власноруч створив вітряну електростанцію і встановив сонячні панелі з автоматичним управлінням. Ці альтернативні джерела енергії повністю забезпечують його будинок електрикою, іноді навіть виробляючи більше енергії, ніж потрібно. Клименко зазначив, що завдяки цьому він не помітив минулорічних перебоїв з електрикою, і його сусіди часто приходять до нього заряджатися.

"Напруги не було, то прийшла сусідка. Вона по комп'ютеру працює в банку. З мобілками приходили підзарядитися. Але я гроші не беру", — поділився з журналістами пенсіонер.

Ідея створення альтернативних джерел енергії прийшла до Клименка давно, і він зібрав вежу для встановлення вітряка, надихаючись Ейфелевою вежею. Крім того, пенсіонер встановив сонячні панелі, які можуть повертатися до сонця, але Клименко сам розробив пристрій для цього, щоб заощадити на послугах фахівців.

"Сам придумав. Ось із металолому зробив моторчики маленькі, які отаке здоровенне крутять", — сказав Олександр Клименко.

Він також створив пульт для управління всіма конструкціями і відстеження показників, таких як швидкість вітру і кількість накопиченої енергії, а також управління сонячними панелями. Також пультом можна зупиняти вітряк під час штормового вітру та керувати сонячними панелями. Вони можуть повертатися на 320 градусів і змінювати кут нахилу, щоб вловити якомога більше сонячних променів.

Будинок Клименка не залишиться без електрики, навіть якщо не буде ні вітру, ні сонця, оскільки акумулятори можуть тримати заряд до 20 годин.

Раніше ми писали про те, що інженери розробили новий тип плавучих вітряків. Розробники запевняють, що їхні плавучі морські вітряні платформи забезпечують ідеальний баланс між витратами на будівництво і складнощами в реалізації проєкту.

А дещо раніше стало відомо, що вчені відкрили спосіб отримувати електрику з повітря. виділили фермент, що дає змогу деяким бактеріям споживати водень і отримувати з нього енергію, і виявили, що він може виробляти електричний струм безпосередньо за умови впливу навіть незначної кількості водню.