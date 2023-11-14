Будуть атакувати Україну: РФ продовжує будувати завод із виробництва БПЛА Shahed, — Reuters

Підприємство використовуватиметься не лише для виробництва Shahed-136, а й для вдосконалення та розширення можливостей ударних дронів. Водночас, як зазначають журналісти, ані США, ані їхні союзники досі не запровадили санкції проти власника заводу.

Росія продовжує будувати завод з виробництва іранських безпілотників Shahed у Татарстані, за 800 кілометрів від Москви. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на Інститут науки й міжнародної безпеки.

За словами журналістів, судячи із супутникових знімків, якими володіє інститут, є прогрес у зведенні заводу. Однак ані США, ані їхні союзники поки що не запровадили санкції проти власника споруди — АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній. Так, ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і 34% — республіці.

У матеріалі сказано, що станом на вересень будівництво заводу дуже схоже на план будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом ще на початку 2023 року.

Крім того, як повідомляється, у ЗМІ потрапили й інші документи. Згідно з ними, будівля буде використовуватися не тільки для виробництва Shahed-136, а й для вдосконалення процесів виготовлення. Зрештою, все має призвести до розширення можливостей БПЛА. Також поруч із заводом будуються й інші споруди, а також зводяться периметри безпеки з блокпостами.

Видання пише, що очікується, що Росія масштабує атаки дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру України, щоб створити жорстокі умови життя для цивільного населення.

Нагадаємо, що 10 листопада повідомлялося, що в Shahed російської збірки знайшли нові деталі. Українським військовим набагато складніше пригнічувати модифіковані безпілотники порівняно з їхніми іранськими оригіналами, тому потрібні нові рішення для РЕБ. Таку думку висловив експерт Сергій Бескрестнов. За його словами, росіяни створили комплексну систему навігації, яку стало "давити" ще складніше.