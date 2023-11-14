Сонячну панель можна зробити своїми руками: українець склав просту інструкцію

Невелика сонячна панель із доступних матеріалів виробляє стільки енергії, що може запустити навіть вуличний ліхтар.

Співзасновник космічних стартапів і автор проекту MySatUA, Дмитро Хмара, опублікував у соцмережах інструкцію з виготовлення невеликої сонячної панелі. Усі процеси розписані в пості розробника на його особистій сторінці у Facebook.

Для створення сонячної панелі в домашніх умовах знадобиться:

надрукувати підкладку на 3D-принтері;

вручну обтиснути і залудити дроти;

упакувати кінцевики проводів у термоусадку;

вручну спаяти кремнієві пластини між собою стрічкою і припаяти дроти;

закріпити кремній на підкладці спеціальним скотчем;

залити епоксидну смолу "гіркою", встановити на спеціальні балансувальні підставки, накрити від пилу і перепадів температури;

видалити бульбашки у вакуумній камері;

почекати 48 годин у контрольованих кліматичних умовах.

Дмитро Хмара наголосив, що описав кроки доволі спрощено, і робота потребує деяких навичок, проте саме так його компанія створює справжні сонячні панелі. Готові вироби можуть бути використані для живлення вуличних ліхтарів та інших пристроїв. Наразі виробник шукає спосіб, як автоматизувати процеси.

Ці невеликі сонячні панелі можуть бути використані для живлення вуличних ліхтарів та інших пристроїв Фото: Дмитро Хмара / Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пенсіонер створив власну автономну електростанцію і роками не платить за світло. Завдяки альтернативним джерелам електроенергії, чоловік залишався зі світлом навіть під час блекаутів. Ідея створення альтернативних джерел енергії прийшла до чоловіка давно, і він зібрав вежу для встановлення вітряка, надихаючись Ейфелевою вежею.

Також ми інформували свої читачів про те, як працюють і наскільки ефективні сонячні батареї. Ефективність сонячної панелі визначає кількість електрики, яку вона може згенерувати зі світла, що падає на її поверхню. При середніх розрахунках беруться такі показники: температура 25 градусів за Цельсієм, випромінювання 1000 Вт на 1 кв. м — це еквівалент світла, отриманого панеллю в яскравий сонячний день.