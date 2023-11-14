Створено перший у світі процесор оперативної пам'яті з 1000 транзисторів: навіщо він потрібен

За допомогою нового енергоефективного чіпа розробники хочуть відродити виробництво процесорів у Європі з мінімальними викидами вуглекислого газу.

Швейцарські дослідники Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) розробили перший великомасштабний процесор оперативної пам'яті з 1024 транзисторами, який має допомогти переосмислити використання енергії під час оброблення даних і зробити її енергоефективною. Про це повідомляють на сайті EPFL.

В опублікованій вченими роботі вказується, що сучасні системи інформаційних технологій добре відомі тим, що виробляють велику кількість тепла. Зниження тепла є більш ефективним способом використання енергії, а також допоможе світу скоротити викиди вуглекислого газу. Щоб звести до мінімуму це небажане тепло, необхідно звернутися до кореня проблеми — архітектури фон Неймана.

Сучасна обчислювальна архітектура відокремлює центр обробки інформації від центрів зберігання, і більша частина енергії витрачається на пересилання байтів інформації між пам'яттю і процесором. Уперше описана в Прінстоні Джоном фон Нейманом та іншими в 1945 році, ця архітектура мала сенс у світі, де пристрої зберігання та обробки даних були розділені.

При фізичному поділі компонентів процесори повинні отримувати дані перед виконанням обчислень. Це включає в себе переміщення електричних зарядів, зарядку і розрядку конденсаторів, а також транзитні струми, що призводить до розсіювання енергії за рахунок тепла.

Процесор, розроблений швейцарськими вченими Фото: EPFL

Дослідники з EPFL розробили процесором у пам'яті, який може виконувати подвійну роль: зберігання та обробки даних. Замість кремнію дослідники використали дисульфід молібдену (MoS2), оскільки він може утворювати стабільний моношар завтовшки в три атоми та слабо взаємодіє з оточенням. Тонка структура також дає змогу створювати надзвичайно компактні пристрої у двох вимірах (2D).

Уся структура вміщується всередині чипа розміром один на один сантиметр, де кожен компонент слугує транзистором і плаваючим затвором, що зберігає заряд для управління провідністю кожного транзистора. Дослідники також розглядають цю нову архітектуру як спосіб відродити виробництво електроніки в Європі.

Раніше Фокус розповідав, що мобільний процесор Snapdragon X Elite випробували на продуктивність. Він зміг обігнати процесори конкурентів від Intel, AMD і Apple.