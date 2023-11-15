Системи РЕБ стануть меншими і ще потужнішими: інженери створюють новий чип для військових

ВМС США хочуть отримати найефективніший у світі підсилювач потужності, який можна встановити на обладнання невеликого розміру.

Компанія BAE Systems уклала з армією США контракт на $5 млн на поставку особливого чіпа для реконфігурованих інтегральних схем (MATRIC), який допоможе створювати невеликі та потужні системи радіоелектронної боротьби, розвідки та зв'язку. Про це повідомляє портал European Security & Defence.

Підсилювачі потужності є ключовим елементом у передавальних системах, покликаним підвищити рівень потужності сигналу на його вході до заданого рівня, необхідного для передачі. У BAE Systems планують розробити недорогий і ефективний підсилювач, збалансований за розміром, вагою і потужністю (SWaP), на основі сучасних монолітних мікрохвильових інтегральних схем (ММІЦ) і модульної електроніки на основі нітриду галію (GaN).

Метою програми є розробка найефективнішого у світі чипа для підсилювача великої потужності у своєму діапазоні частот. Радіочастотні (РЧ) модулі потім будуть переведені в корисні навантаження ВМС США малого форм-фактора, що забезпечить більшу дальність дії й більшу ефективність в активних додатках радіоелектронної боротьби.

"Спільний з армією США проєкт COALESCE усуває розрив між комерційною електронікою та спеціалізованою електронікою, щоб задовольнити вимоги Міністерства оборони США до розміру та електроживлення обладнання і забезпечити рішення наступного покоління, — заявив Бен МакМахон, менеджер з розвитку технологій у FAST Labs, що входить до BAE Systems, — Разом з Управлінням військово-морських досліджень ми надамо ці електронні рішення для підвищення живучості наших винищувачів".

BAE Systems надасть можливості, що перевершують комерційні, завдяки своєму рішенню, розробленому спеціально для суворих військових умов. Висока потужність і надмалий форм-фактор цієї технології дозволять розробляти радіолокаційні системи, засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку наступного покоління.

ММІЦ і модулі для програми будуть виготовлені на ливарному заводі Центру мікроелектроніки BAE Systems у Нешуа, штат Нью-Гемпшир. Інженери FAST Labs у Меррімаку, штат Нью-Гемпшир, працюватимуть над тим, щоб технологія була застосовна в багатьох військових галузях армії США.

Раніше Фокус розповідав, що експерт викрив міф ЗС РФ про РЕБ-стійкість дрона SuperCam. Безпілотник не повинен вирізнятися високою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), але російські оператори вибирають діапазон навмисно, де українські системи РЕБ менш ефективні.