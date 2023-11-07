"Ситуація змінюється щодня": експерт розповів, як Україні обігнати РФ у сфері РЕБ

Росія кардинально посилила свої сили РЕБ і навіть виділила їх в окремий рід військ, застосовуючи на війні близько 60 різних систем. Україна теж розробляє такі технології, але поки що відстає.

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Для ефективного протистояння Росії на полі бою українській армії необхідні передові засоби радіоелектронної боротьби, і держава вже намагається розвивати цей напрямок. Військовий експерт Антон Міхненко в коментарі dev.ua розповів, що для цього потрібно.

Для розвитку сфери РЕБ країні необхідні сприятливі умови для виробників відповідної техніки. Міноборони, своєю чергою, має правильно розставити акценти і визначити, які саме системи потрібні військовим.

"Це тактичний, оперативний, оперативно-тактичний рівень. Тоді виробники розуміють куди їм "бігти". А на "нижчому" рівні, РЕБом мають займатися професіонали, щоб створювати зручні продукти", — зазначив Антон Міхненко.

Dev.ua у своєму матеріалі про ситуацію із засобами радіоелектронної боротьби в Україні звернув увагу читачів на те, що росіяни наразі доволі просунулися в їхньому бойовому застосуванні. Росія від початку повномасштабного вторгнення модернізувала сили РЕБ, створила новий рід військ і розробила 50-60 нових засобів різного рівня від тактичних до придушення супутникового зв'язку та навігації. За словами Антона Міхненка, останні розробки — це так званий "окопний РЕБ", наразі росіяни використовують близько 20 моделей такої техніки.

"Росія набуває досвіду боротьби з нашими fpv-дронами і реагує на це впровадженням РЕБ тактичного рівня, захищаючись від ударних БПЛА", — висловився експерт.

Він виокремив російський комплекс "Інфауна", який забезпечує безпечне просування колон техніки та особового складу, захищаючи їх від мінно-вибухових пристроїв із радіодетонаторами. Варто також згадати серію систем РЕБ "Красуха" — вони створюють радіоперешкоди, які заважають роботі літаків дальнього радіолокаційного виявлення і пригнічують радіолокаційні станції повітряного базування.

"Що стосується РЕБ, то "на нулі" відбувається зовсім інший рівень протистояння з ворогом у цьому напрямку. Ситуація змінюється кожного дня. І ми, і вони враховуємо помилки один одного, удосконалюючи технології", — повідомив ЗМІ один з українських виробників, який побажав зберегти анонімність.

Домінування РФ у сфері радіоелектронної боротьби відзначав навіть головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму есе, опублікованому в The Economist. Однак Україна також розвиває розробку та використання своїх систем РЕБ, щоб не поступатися окупантам. Нещодавно Кабінет міністрів спростив процедури закупівлі та постачання систем радіоелектронної боротьби, щоб бюрократія не заважала розвиватися виробникам.

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"Ситуація з РЕБ знаходить відгук на державному рівні", — вважає військовий експерт Антон Міхненко.

Наша країна також розробляє свої РЕБ-системи, такі як комплекс "Анклав" і "Нота". Незважаючи на відсутність системного державного підходу, партнери із західних країн допомагають нашій країні в цій галузі.

Говорячи про вітчизняні розробки у сфері систем РЕБ, можна навести приклад компанії Piranha-Tech, яка розробила комплекс Piranha AVD 360. Він захищає техніку від ворожих БПЛА і перекриває супутникові навігаційні системи. Також можна згадати українську компанію Kvertus, що розробляє антидронові рушниці, рюкзаки та систему виявлення.

А кількома днями раніше депутат ВРУ Петро Порошенко анонсував проєкт з виробництва нових РЕБ-систем в Україні, на які планують витратити 150 млн грн. Системи розмістять на ключових напрямках фронту: в районі Авдіївки, Работиного і на лівому березі Дніпра. Проєкт розроблявся командою, що працює у сфері РЕБ з 2014 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня ми писали про те, як можна захистити енергосистеми України від дронів Shahed і "Ланцет". Експерти пропонують використовувати засоби РЕБ і навіть повітряні кулі, щоб придушувати російські безпілотники в повітрі, не даючи їм долітати до критично важливих об'єктів.