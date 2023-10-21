БпЛА та засоби РЕБ тепер швидше потраплятимуть до ЗСУ: Уряд підтримав пропозицію Міноборони

Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для типів БпЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари.

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Уряд підтримав пропозицію Міноборони щодо спрощення порядку допуску до експлуатації безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляють на сайті Міноборони України.

"Відтепер діє спрощений порядок. Їх допускатимуть у війська на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених виробником тактико-технічних характеристик. Також усім державним замовникам дозволено закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування", — йдеться у повідомленні.

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Зараз Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для типів БпЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації. Також на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ.

Раніше не було визначено строк та порядок процедур. І через це допуск до експлуатації та постачання зброї у військові частини розтягувався на місяці.

Нагадаємо, що в Україні розробили унікальну систему боротьби з РЕБ і БпЛА. Система являє собою низку пеленгаторів, які можуть визначати місцеперебування пристроїв, що випромінюють радіосигнали

Раніше повідомлялося, що в Україні створять "Армію РЕБ", яка продемонструє свою ефективність уже 2024 року.