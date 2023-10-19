В Міноборони знайшли заміну Маляр: пресслужбою завідуватиме експрацівник ГУР Ілларіон Павлюк

Новопризначений керівник Управління преси Міноборони — учасник російсько-української війни, журналіст, документаліст, автор кількох бестселерів і багатодітний батько.

Related video

В Міністерстві оборони України визначилися, хто замінить Ганну Маляр на посаді начальника управління преси та інформації. Новим керівником управління стане Ілларіон Павлюк — ексспівробітник ГУР Міноборони та письменник. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Сьогодні офіційно завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Воєнна розвідка України — чіткий, швидкий та гнучкий механізм. Честь! Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність", — написав він.

З початку повномасштабного вторгнення Ілларіон Павлюк служив в розвідці

Ілларіон Павлюк подякував Міністру оборони за те, що повірив у нього і його команду.

Ілларіон Павлюк: що відомо

Народився 1980 року на Херсонщині в місті Скадовськ. Дитинство провів на Далекому Сході Росії — на Сахаліні. Після повернення в Україну жив у Луганську. Закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (1996—2001 рр.) за спеціальністю "Журналістика". В 2001 році переїхав до Києва, де розпочав медійну кар’єру як журналіст. Працював репортером-міжнародником — спеціалізувався на арабо-ізраїльському конфлікті.

Ілларіон Павлюк також письменник і видав кілька книжок

Працював продюсером на телеканалі "1+1" до 2011 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Ілларіон Павлюк мобілізувався і служив в одному із розвідувальних підрозділів.

Ілларіон Павлюк з родиною

Написав 3 романи та є автором сценарію 13 фільмів. Зараз мешкає в Івано-Франківську. Є багатодітним батьком.

Нагадаємо, що усіх шістьох заступників міністра оборони України було звільнено 18 вересня новим міністром оборони Рустемом Умєровим. Зокрема, новий очільник оборонного відомства зняв із посади Ганну Маляр, яка обіймала посаду заступника міністра з 2021 року.