Допоможе ЗСУ: в Україні розробили унікальну систему боротьби з РЕБ і БПЛА (фото)

Система являє собою низку пеленгаторів, які можуть визначати місцеперебування пристроїв, що випромінюють радіосигнали.

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В Україні виробляють систему пеленгаторів ETER, яка має поліпшити працездатність військової техніки в умовах впливу на неї систем радіоелектронної боротьби російських окупантів. Про те, що собою являє така система пеленгаторів, розповіла маркетинг-директор компанії-виробника Falcons Світлана Браславська в інтерв'ю Defense Express.

Комплекс був створений у досить стислі терміни — з моменту початку роботи над проєктом і до першого успішного бойового застосування комплексу минуло 5 місяців. Після того як ETER вирушив на передову і його в умовах бойових дій почали застосовувати українські військові, розробники отримували різні відгуки.

"Є військові, які дуже хочуть якнайшвидше отримати нові функції. Та є й такі, хто із задоволенням користуються вже наявними версіями. А є вже й ті, які чекають з ремонту комплекси, раніше пошкоджені на фронті. Сьогодні у Falcons працюють над виконанням низки замовлень для Сил оборони України — комплекси закуповують переважно приватні компанії та волонтерські фонди", — розповіла журналістам Світлана Браславська.

У компанії пропонують як варіанти для маневрових груп, які діють у сірій зоні без транспортних засобів, так і стаціонарні варіанти

Що собою являє пеленгатор ETER

Комплекс складається з трьох пеленгаторів, які пов'язані між собою в мережу. Відповідне програмне забезпечення здійснює опрацювання даних і передає їх оператору та в штаб. За потреби комплекси з трьох пеленгаторів можуть бути об'єднані в ширшу систему, але загалом у Falcons мають гнучкий підхід до замовників, тож комплектація кожного комплексу обговорюється індивідуально. Серед цілей такого комплексу — ворожі засоби зв'язку, ретранслятори, засоби РЕБ, а також і ворожі дрони.

Технічні характеристики пеленгатора ETER

тип пристрою — портативний (можна переносити пішки або встановлювати стаціонарно);

функції — перехоплення пристроїв, що випромінюють радіосигнали; визначення ділянки, з якої надходять сигнали;

робочі цілі — дрони або засоби зв'язку, ретранслятори та засоби радіоелектронної боротьби;

склад — 3 пеленгатори, радіомодуль, система зв'язку і система автономного живлення, установчі комплекти для встановлення антенно-фідерних систем (за необхідності);

ціна — $25 тис.

Необхідність створення пеленгатора була продиктована сучасними вимогами війни

У компанії пропонують як варіанти для маневрових груп, які діють у сірій зоні без транспортних засобів, так і стаціонарні варіанти або ж призначені для встановлення на бронетехніку.

Нагадаємо, 16 жовтня ми писали про те, що військовий з Умані зібрав антидронові рушниці просто на фронті. Антидронова система дає змогу бійцям ЗСУ "глушити" комерційні дрони, такі як Mavic 3T, на відстані близько 700 метрів.

А на початку липня стало відомо, що українець розробив нову антидронову рушницю, яка збиває небезпечні БПЛА "Ланцет". За словами розробників, потужний засіб радіоелектронної боротьби слід застосовувати в парі з оператором, оснащеним аналізатором і направленою антеною, який моніторитиме ефір на наявність характерних "ріжків" радіочастот і визначатиме напрямок польоту "Ланцета".