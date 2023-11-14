Для атак на енергетику: РФ продовжує будувати завод із виробництва дронів Shahed, — ЗМІ

За даними ЗМІ, США та союзники досі не запровадили санкції проти власника заводу в Татарстані. Зазначається, що там будуть не тільки виробляти іранські БПЛА, а й "розширювати їхні можливості".

Будівництво російського заводу в Татарстані для створення іранських дронів-камікадзе триває, що підтверджують дані супутникових знімків. Ці безпілотники, розроблені Іраном і вироблені в Росії, призначені для використання проти українських об'єктів у сфері енергетики. Про це пише британське агентство Reuters із посиланням на доповідь дослідницької організації.

Попри прогрес у будівництві, доповідь наголошує на відсутності санкцій з боку США та їхніх союзників щодо власника заводу — ВАТ "Алабуга" і пов'язаних із ним компаній.

Поки що Білий дім, посольство Росії та представництво Ірану в ООН не дали коментарів щодо цього питання, зазначають

Вивчивши супутникові знімки, зроблені у вересні, було виявлено, що будівництво нової будівлі заводу відповідає витоку плану будівлі, наданому виданню Washington Post на початку цього року.

Документи також вказують, що цю будівлю використовуватимуть для масового виробництва іранських ударних дронів Shahed-136, що, як зазначено в доповіді, дасть змогу поліпшити виробничі процеси іранських безпілотників.

Знімки також відображають будівництво нових об'єктів і встановлення додаткових систем безпеки з контрольними пунктами.

Доповідь припускає, що Росія посилить використання безпілотників Shahed-136 для атак на українську енергетичну інфраструктуру в холодну пору року, створюючи серйозні проблеми для мирного населення.

Один із закликів, висунутих у доповіді, стосується введення санкцій з боку Вашингтона проти компанії "Алабуга" і пов'язаних із нею фірм.

У зв'язку з попередженням президента України щодо можливих атак на енергетичну інфраструктуру, у доповіді нагадується про події минулої зими, коли Росія провела серію таких атак, що призвели до відключення електроенергії.

Повідомляється, що завод розташований у Республіці Татарстан, за 800 кілометрів від Москви. ВАТ "Алабуга" належить федеральному уряду на 66% і республіці на 34%.

У червні Білий дім заявив про глибину співпраці між Росією та Іраном у сфері оборони, включно з виробництвом іранських безпілотників в Алабузі.

Нагадаємо, 10 листопада фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) повідомив, що БПЛА Shahed російського складання через нову систему навігації фактично стали для українських військових і мирних жителів небезпечнішими за однойменні іранські дрони.

Раніше повідомлялося, що Росія та Іран створюють флот із 6000 дронів Shahed. Кремль просувається до своєї мети з масового виробництва безпілотників, які вона могла б використовувати для бомбардувань українських міст.