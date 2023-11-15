Інтернет став ще швидшим: у Китаї запустили магістральну мережу зі швидкістю 1,2 Тбіт/с

Мережа на основі технології IPv6 простяглася на 3000 км, з'єднавши Пекін, Ухань і Гуанчжоу. Випробування показали, що вона працює надійно і без збоїв.

У понеділок, 13 листопада, у Китаї запустили надшвидкісну магістральну мережу FITI з пропускною спроможністю 1,2 Тбіт/с і протяжністю 3 тисячі кілометрів, яка стала найшвидшою у світі. Про це розповіли 13 листопада на прес-конференції в Університеті Цінхуа, передає китайське інтернет-агентство Xinhua.

Дослідна експлуатація мережі, що з'єднує Пекін, Ухань і Гуанчжоу, почалася 31 липня 2023 року. Відтоді вона працює безперебійно і надійно, а нещодавні випробування показали, що канал відповідає проєктним стандартам. Наразі невідомо, коли до нього зможуть підключитися звичайні користувачі.

Магістральна мережа FITI працює на основі китайських технологій, таких як надшвидкісний інтерфейс IPv6 базового інтернет-маршрутизатора нового покоління 1.2T і надшвидкісна багатоколійна агрегація. Програмне та апаратне забезпечення для неї виробляється всередині Китаю.

Технологію створення надвисокошвидкісної магістральної мережі розробили Університет Цінхуа, China Mobile Communications Corporation, Huawei і Cernet для забезпечення доступу до якісного інтернету користувачам у Китаї. Вона виводить технології основних магістральних мереж Китаю на терабітний рівень, зміцнюючи позиції країни як лідера в цій галузі. Технологія також закладає основу для розширення можливостей Інтернету і майбутніх досягнень у галузі зв'язку та технологічних інновацій.

З огляду на те, що країна є найбільшою у світі за кількістю користувачів Інтернету і пред'являє значний попит на високошвидкісний і стабільний Інтернет, ця розробка вкрай важлива. Станом на червень 2023 року загальна кількість користувачів Інтернету в Китаї досягла 1,079 млрд осіб, згідно зі звітом Китайського інформаційного центру Інтернет-мережі.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Китай випробував на орбіті "проривну" технологію супутникового інтернету. Китайські вчені навчилися передавати дані за допомогою світла, не перетворюючи його на електрику — це швидкість і ємність обміну.

А наприкінці квітня 2022 року в КНР запустили "лазерний" Інтернет зі швидкістю передачі до 10 Гбіт/с. Термінал міжсупутникового лазерного зв'язку, розміром з валізку, можна встановлювати на супутники і передавати дані дуже швидко і надсекретно.