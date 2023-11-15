Унікальний чип поліпшить звучання навушників без зайвих деталей: у чому секрет технології

Прототипи чипів xMEMS Cypress використовують ультразвук і потоки повітря, щоб одночасно збільшити гучність і поліпшити шумозаглушення.

Стартап xMEMS обіцяє наступного року випустити тестові прототипи чипів xMEMS Cypress, які зможуть здійснити справжній переворот у сфері аудіотехніки завдяки спрощенню конструкції, поліпшенню чистоти та гучності звуку, а також ефективному шумозаглушенню. Про це повідомляє портал IEEE Spectrum.

Чип динаміка використовує ультразвук для формування імпульсів з обвідною звукової частоти. У результаті виходить ультразвуковий сигнал, амплітуда якого відповідає формі звукового сигналу. Цей комбінований сигнал приводить у рух пару кантилеверів (використовуються для передавання звукових хвиль від мембрани до вушного каналу), які перетворюють сигнал на ультразвукові хвилі тиску всередині камери динаміка або навушника. Потім другий сигнал періодично випускає повітря з камери, створюючи серію стрибків тиску, обвідною частиною яких є звуковий сигнал, чутний людиною. У музиці "огинаючою" називається математична функція, що описує зміни будь-якого параметра в часі.

Ультразвук має форму імпульсів з огинаючою звукової частоти Фото: xMEMS

"Більшість звичайних динаміків генерують звук способом повітряного тиску на діафрагму, — каже Майк Гаусхолдер, віцепрезидент з маркетингу та розвитку бізнесу компанії xMEMS. — А ми збираємося використовувати ультразвукову модуляцію і демодуляцію для створення тиску і генерації звуку. По суті, люди відчуватимуть звук, що генерується абсолютно іншим способом".

Новий чип фактично в 40 разів гучніший, досягаючи понад 140 дБ навіть на найнижчому рівні людського слуху, який становить 20 Гц. І цього достатньо для активного шумозаглушення. Не менш важливо й те, що ця технологія відкриває шлях до споживчих продуктів, яким потрібно ще більше продажів, таких як смартфони. Можливо, розробка стартапу навіть призведе до технологічної зміни невеликих динаміків, наприклад, в автомобілях і комп'ютерах.

З погляду виробництва і проєктування чипа xMEMS так само дуже прості. Це менш складна система, що складається з одного чипа і супутньої мікросхеми, а не зі складної збірки котушки, магніту, діафрагми та інших частин. Чипи xMEMS дають змогу спростити конструкцію навушників, оскільки вони не спричиняють електромагнітних завад, як котушки динаміків, і їм не потрібен певний об'єм повітря в задній частині навушника для поліпшення якості звуку.

Мікросхема динаміка xMEMS Cypress досить гучна, щоб забезпечити активне шумозаглушення без додаткового низькочастотного динаміка, стверджують розробники. Деякі перші клієнти вже випробовують прототипи чипів Cypress, а серійні зразки планують надіслати в червні 2024 року. Масове виробництво заплановано на кінець 2024 року.

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили алгоритм для "супернавушників". Алгоритм на основі штучного інтелекту визначить тип шуму і дасть змогу з усього різноманіття звуків заглушити або залишити саме той, який вибере користувач.