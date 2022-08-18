Цілодобова зарядка: у продаж надійшли навушники із сонячною батареєю (відео)

Завдяки спеціальним елементам, гаджет отримує енергію як від Сонця, так і від штучного освітлення.

Компанія Adidas представила нові фірмові Bluetooth-навушники RPT-02 SOL із сонячними батареями, що забезпечують постійну підзарядку. Характеристики та можливості пристрою описані на офіційному сайті.

Дужка RPT-02 SOL виготовлена із застосуванням гнучких сонячних елементів, створених за технологією Exeger Powerfoyle, які наносять на пластикову основу за допомогою трафаретного друку. За словами розробників, пристрій може отримувати енергію практично від будь-якого джерела світла: від Сонця навулиці чи лампочок у приміщеннях. Якщо ж цього виявиться недостатньо, то навушники можна повністю зарядити через звичайний порт USB Type-C за 2,5 години. Одного повного заряду вистачає на безперервній 80 год роботи.

[ + – ] Людина з навушниками RPT-02 SOL від Adidas Фото: Adidas

Adidas позиціонує свою нову модель як навушники для спорту. Крім сонячних панелей, до складу корпусу входять перероблений пластик і нейлон, які обіцяють захист від поту й іншої вологи за стандартом IPX4. Окремі накладні елементи можна від'єднувати та прати для підтримки в чистоті. Керувати пристроєм дозволяють поворотний перемикач і світлові індикатори.

[ + – ] Розібрані навушники RPT-02 SOL від Adidas Фото: Adidas

RPT-02 SOL отримали модуль Bluetooth 5.2 підключення до мультимедійних гаджетів, а також 45 мм динамічні драйвери. У навушниках передбачено мікрофон для дзвінків, хоча розробники не заявили підтримку активного шумоподавлення. Модель продаватимуть з 23 серпня за ціною $229.

Раніше писали, що Nokia випустила кнопковий телефон із вбудованими навушниками. Вони ховаються і заряджаються у пазах, захованих під кришкою на задній панелі. В іншому пристрій увібрав у себе найкращі традиції старих мобільних телефонів брендів, що випускаються у 2010-х роках.

Писали також, що Кім Кардаш'ян у колаборації з Beats випустила навушники із шумозаглушенням — Fit Pro. Модель коштує $200 і має "мінімалістичну естетику". Знаменитість особисто знялася у рекламі нового пристрою.