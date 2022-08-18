Круглосуточная зарядка: в продажу поступили наушники с солнечной батареей (видео)

Благодаря специальным элементам, гаджет получает энергию как от Солнца, так и от искусственного освещения.

Компания Adidas представила новые фирменные Bluetooth-наушники RPT-02 SOL с солнечными батареями, обеспечивающими постоянную подзарядку. Характеристики и возможности устройства описаны на официальном сайте.

Дужка RPT-02 SOL изготовлена с применением гибких солнечных элементов, созданных по технологии Exeger Powerfoyle, которые наносят на пластиковую основу с помощью трафаретной печати. По словам разработчиков, устройство может получать энергию практически от любого источника света: от Солнца на улице или лампочек в помещениях. Если же этого окажется недостаточно, то наушники можно полностью зарядить через обычный порт USB Type-C за 2,5 ч. Одного полного заряда хватает на непрерывной 80 ч работы.

[ + – ] Человек с наушниками RPT-02 SOL от Adidas Фото: Adidas

Adidas позиционирует свою новую модель как наушники для занятия спортом. Помимо солнечных панелей, в состав корпуса входят переработанный пластик и нейлон, которые обещают защиту от пота и другой влаги по стандарту IPX4. Отдельные накладные элементы можно отсоединять и стирать для поддержания в чистоте. Управлять устройством позволяют поворотный переключатель и световые индикаторы.

[ + – ] Разобранные наушники RPT-02 SOL от Adidas Фото: Adidas

RPT-02 SOL получили модуль Bluetooth 5.2 подключения к мультимедийным гаджетам, а также 45-мм динамические драйверы. В наушниках предусмотрен микрофон для звонков, хотя разработчики не заявили поддержку активного шумоподавления. Модель будут продавать с 23 августа по цене $229.

Ранее писали, что Nokia выпустила кнопочный телефон со встроенными наушниками. Они прячутся и заряжаются в пазах, спрятанными под крышкой на задней панели. В остальном устройство вобрало в себя лучшие традиции старых мобильных телефонов брендов, выпускаемых в 2010-х годах.

Писали также, что Ким Кардашьян в коллаборации с Beats выпустила наушники с шумоподавлением — Fit Pro. Модель стоит $200 и обладает "минималистичной эстетикой". Знаменитость лично снялась в рекламе нового устройства.