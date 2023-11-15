Доставка додому: у застосунку "Дія" запустили нову послугу для водіїв (відео)

Українці можуть отримати нові водійські посвідчення, замовивши їхню доставку у відділення "Укрпошти" або кур'єром, але це не безкоштовно.

У мобільному застосунку адміністративних послуг "Дія" з'явилася нова опція: тепер замовити водійське посвідчення можна з доставкою просто додому. Інформація про це з'явилася на сайті сервісу в середу, 15 листопада.

Доставку нового документа можна зробити як через "Укрпошту", так і оформивши послуги кур'єра. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі зазначив, що тепер не потрібно думати, як забрати нове водійське посвідчення, шукати вільний час і стояти в заторах.

"Сервіс, як і раніше, зручний. Подаєте заяву в застосунку, а потім обираєте комфортний варіант — забрати посвідчення в сервісному центрі, замовити кур'єра або прийти до найближчого відділення Укрпошти", — написав глава профільного міністерства.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що сформовану через мобільний застосунок адмінпослуг заявку розглядають протягом 3 днів від моменту її подання. Також у "Дії" можна переглянути статус заявки, а сама доставка посвідчення "Укрпоштою" триватиме до 7 днів і обійдеться користувачеві в 294 грн.

Ще з травня 2023 року в "Дії" можна в кілька кліків подати заяву про заміну водійського посвідчення, тепер же українцям пропонують більше варіантів того, де можна отримати документ. Послуга доступна для водіїв, які змінили прізвище, бажають обміняти пластик на цифровий документ, загубили чи пошкодили посвідчення водія, або ж отримали тимчасове посвідчення на 2 роки і хочуть замінити його на постійне.

Як замовити доставку водійського посвідчення в "Дія"

Щоб замовити доставку нового водійського посвідчення, потрібно виконати такі кроки:

авторизуватися в застосунку;

перейти в меню "Послуги" і натиснути "Заміна водійського посвідчення" або на значок контекстного меню на цифровому посвідченні водія і вибрати "Замінити посвідчення";

вказати причину заміни документа;

обрати тип посвідчення — цифрове+пластик;

вказати спосіб доставки — самовивезення з відділення "Укрпошти" або доставка кур'єром за вказаною адресою;

вказати контактні дані;

підписати заяву.

Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється, та очікувати на повідомлення від "Укрпошти" або повідомлення від кур'єра.

Нагадаємо, з початку листопада квитки на поїзди в "Укрзалізниці" можна придбати, підтвердивши свою особистість підписом через застосунок "Дія". За словами міністра Михайла Федорова, нововведення допоможе боротися з перекупами — їх вираховуватимуть і блокуватимуть.

А дещо раніше ми писали також про те, що в застосунку "Дія" власний бізнес можна відкрити за 20 хвилин. Через сервіс "е-Підприємець" українці зможуть виконати всі необхідні процедури онлайн — від реєстрації ФОП до відкриття банківського рахунку.