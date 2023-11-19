Правове регулювання ШІ: Німеччина, Франція та Італія досягли угоди — Reuters

За словами міністра цифрових технологій Німеччини Фолькера Віссінга, потрібно регулювати додатки, а не технології, якщо Європа хоче грати у вищій світовій лізі штучного інтелекту.

Франція, Німеччина та Італія досягли угоди про те, як слід регулювати штучний інтелект. Підписаний спільний документ, як очікується, прискорить переговори на європейському рівні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Уряди трьох країн підтримують зобов'язання, які є добровільними, але обов'язковими для малих і великих постачальників ШІ в Європейському Союзі, які їх підписують.

Європейська комісія, Європейський парламент і Рада ЄС ведуть переговори про те, як блоку слід позиціонувати себе.

У червні Європейський парламент представив "Закон про штучний інтелект", який розроблено, щоб стримувати ризики, пов'язані з додатками ШІ, і уникати дискримінаційних наслідків, використовуючи водночас інноваційний потенціал ШІ.

Під час обговорень Європейський парламент запропонував, щоб кодекс поведінки від самого початку був обов'язковим тільки для великих постачальників ШІ, переважно зі США.

Уряди трьох країн ЄС заявили, що ця очевидна конкурентна перевага для дрібніших європейських постачальників може мати той недолік, що вона знизить довіру до них і призведе до зменшення кількості клієнтів. Тому правила поведінки та прозорості мають бути обов'язковими для всіх, заявили вони.

У документі йдеться про те, що на початковому етапі жодних санкцій запроваджувати не слід. Однак якщо після закінчення певного періоду часу буде виявлено порушення кодексу поведінки, може бути встановлена система санкцій. У майбутньому європейський орган стежитиме за дотриманням стандартів.

Міністерство економіки Німеччини, яке відповідає за цю тему разом із Міністерством цифрових технологій, заявило, що закони і державний контроль мають регулювати не сам ШІ, а радше його застосування.

Міністр із цифрових технологій Фолькер Віссінг заявив Reuters, що він дуже радий, що з Францією та Німеччиною було досягнуто згоди щодо обмеження лише використання штучного інтелекту.

"Нам потрібно регулювати додатки, а не технології, якщо ми хочемо грати у вищій світовій лізі штучного інтелекту", — сказав він.

Держсекретар з економічних питань Франциска Брантнер заявила Reuters, що вкрай важливо використовувати можливості та обмежити ризики.

"Ми розробили пропозицію, яка може забезпечити баланс між обома цілями в технологічній та юридичній сфері, яка ще не визначена", — сказала вона.

Оскільки уряди всього світу прагнуть скористатися економічними перевагами ШІ, у листопаді Велика Британія провела свій перший саміт з безпеки ШІ.

Уряд Німеччини проведе цифровий саміт у Єні, в землі Тюрінгія, наступного понеділка і вівторка, на якому зберуться представники політики, бізнесу і науки.

Питання, пов'язані зі ШІ, також будуть на порядку денному на переговорах урядів Німеччини та Італії в Берліні в середу.

Нагадаємо, експерти дізналися, як штучний інтелект може вплинути на вибори. За словами фахівців ENISA, європейці готуються ухвалити закон про ШІ, але досі незрозуміло, як боротися з генеративними моделями та діпфейками.

Раніше Фокус писав, що новий ШІ може перетворити "плоский" малюнок на 3D-зображення за 5 секунд. Компанія Adobe разом із вченими розробили технологію, яка допоможе творцям контенту якнайшвидше перетворювати 2D-графіку на 3D.