Бійці ГУР уразили два російські радари під Курськом: чого позбулися окупанти (відео)

Уражені російські РЛС були здатні виявляти безліч цілей, включно з винищувачами, ракетами та цілями-пастками.

Українські розвідники уразили дорогі російські радіолокаційні станції (РЛС) — "Небо" і, ймовірно, "Гамма-С1Е" — біля населеного пункту Дмитрієв у Курській області (РФ) 18 листопада. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На чорно-білому відео, знятому з висоти пташиного польоту, видно, як вибухає спочатку одна РЛС, а за кілька секунд потому — друга. Розвідники не уточнили, за допомогою яких засобів техніка противника зазнала пошкоджень, найімовірніше, їх уразили безпілотники.

"18 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Дмитрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога. Було уражено дві РЛС. Загальні втрати противника уточнюються", — підписали розвідники відеокадри.

Зазначимо, що "Небо" — це сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. "Небо" 55Ж6 — трикоординатна транспортабельна версія РЛС, розробка якої велася в 1982 – 1987 роках. Здатна виявити винищувач, що летить на висоті 20 кілометрів над землею, в радіусі до 400 кілометрів.

РЛС "Небо", уражена українськими розвідниками в Курській області Фото: Мiноборони РФ

"Гамма-С1Е" — це експортний варіант РЛС "Гамма-С1". Це російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція загального призначення сантиметрового діапазону довжин хвиль середньої дальності. Призначена для ведення кругового або секторного огляду повітряного простору з метою засобів ППО, контролю повітряного простору, а також забезпечення цивільного повітряного руху. Вона здатна:

РЛС здатна:

виявити і визначити 3 координати повітряної цілі;

визначити державну приналежність;

точно розпізнати клас цілі;

виявити постановника активних перешкод;

видати трасову інформацію для ППО.

РЛС повністю складається з вітчизняних комплектуючих. Як антенна система використовується плоска фазована антенна решітка. Реалізація ФАР дала змогу застосувати електронне сканування передавального і приймальних променів діаграми спрямованості РЛС у вертикальній площині. Передавальний пристрій використовує сучасний електровакуумний прилад, що має високу вихідну потужність, надійність, а також має показники з електромагнітної сумісності та масо-габаритні характеристики на рівні провідних зразків у цій сфері.

Склад комплексу "Гамма-С1":

автомашина М1, з антеною і поворотним пристроєм, апаратурою приймально-передавальної системи та радіозапиту

автомашина М2, обладнана системами управління РЛС, оброблення даних, відображення інформації та передавання отриманих даних

автомашина М3, із ЗІП і додатковим обладнанням

причепи із системами енергопостачання (на причепах машин М1 і М2).

У бойовому режимі РЛС дає змогу ефективно виявляти, визначати координати і супроводжувати широкий клас сучасних і перспективних засобів повітряного нападу в умовах складного завадового оточення, а також забезпечувати розпізнавання класів поодиноких цілей (літак, ракета, ціль-пастка) за спеціальними і траєкторними ознаками.

Так виглядає РЛС "Гамма-С1Е", яку, найімовірніше, розвідники і знищили в Курській обл. Фото: Мiноборони РФ

Нагадаємо, наприкінці жовтня бійці ССО спопелили ворожу РЛС "Зоопарк". Оператори 3-го полку виявили та ідентифікували ворожу РЛС і скоригували по ній вогонь артилерії. Артилеристи влучили у ворожу радіолокаційну станцію вартістю понад мільйон доларів.

А в червні 2023 року на Тарханкутському півострові в Криму було пошкоджено важливу для противника радіолокаційну станцію. Частково зруйнована РЛС раніше дозволяла окупантам контролювати все південне узбережжя України та значну частину акваторії Чорного моря.