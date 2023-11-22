Електрополя замість Bluetooth: вчені вигадали новий тип передавання даних без дротів

Технологія здатна знизити вартість гаджетів, зменшити розмір і збільшити безпеку передачі даних, вважають винахідники.

Британські дослідники з Університету Сассекса розробили нову технологію для близького передавання даних, подібну до Bluetooth, яка забезпечить кращу енергоефективність для ґаджетів і захистить від зовнішніх перешкод. Про це дослідники розповіли у своїй опублікованій роботі.

Вони запропонували передавати дані на близькій відстані до приймача методом модуляції низькочастотного електричного поля. Такий спосіб передачі має меншу частоту, ніж радіохвилі, що використовуються в технології Bluetooth, тому йому потрібно значно менше енергії, а також такий спосіб менше схильний до впливу зовнішніх факторів.

У своїй опублікованій роботі професор Роберт Пренс і професор Даніель Рогген продемонстрували, що такий спосіб може забезпечити високу пропускну спроможність, необхідну для мультимедійних застосунків, як-от потокове передавання музики або відео. Вони також стверджують, що подібна електрична модуляція стане в пригоді для створення новаторських форм комунікації між людьми та пристроями, наприклад, для обміну інформацією за допомогою дотику.

Дослідники зазначають, що їхня технологія модуляції електричного поля має безліч переваг перед Bluetooth та іншими наявними технологіями бездротового зв'язку. Вона здатна значно збільшити термін служби акумуляторів невеликих гаджетів, типу навушників, спортивних трекерів, розумних годинників та інших пристроїв. Крім того, технологія здатна знизити їхню вартість і навіть розмір.

Розробка дослідників позитивно вплине і на безпеку передачі даних, оскільки їх складніше буде перехопити зловмисникам. Крім того, технологія може розширити можливості для взаємодії з пристроями в розумних будинках, наприклад, для управління освітленням, температурою, звуком або відео за допомогою жестів або дотиків.

Вчені зазначають, що їхня технологія поки що перебуває тільки на ранній стадії втілення в життя, але нею вже зацікавилися колеги в науковому технологічному співтоваристві. Дослідники з Університету Сассекса сподіваються, що їхня розробка стане новим стандартом для передачі даних на близькій відстані.

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