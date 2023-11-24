БпЛА атакували військову частину ЗС РФ: один дрон долетів і вибухнув, — росЗМІ

Загалом на територію Волгоградської області летіло три безпілотники літакового типу. Під час роботи систем РЕБ один з дронів упав на території частини та вибухнув.

В Росії у Волгоградській області три невідомих безпілотники атакували одну з місцевих військових частин. Один із них вибухнув. Про це повідомляє російське видання Baza.

Зазначається, що спроба атаки однієї з частин у Городищенському районі Волгоградської області сталася у ніч проти 24 листопада.

"Безпілотники спробували атакувати військову частину у Волгоградській області. Загалом у бік частини летіло три безпілотники літакового типу. За попередньою інформацією, всі вони були придушені РЕБ. Один із безпілотників упав на території частини та вибухнув", — йдеться в повідомленні.

Традиційно повідомляється, що внаслідок підриву безпілотника руйнувань та постраждалих немає.

В Міністерстві оборони Росії зранку, 24 листопада, відзвітували про успішне відбиття всіх дронів-нападників, які атакували об'єкти РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищено 16 БпЛА, з яких 13 – над Кримським півостровом та три – над територією Волгоградської області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали перекидати всі можливі ресурси в район Авдіївки. Окупанти отримали завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ Володимира Путіна, яке відбувається в грудні.