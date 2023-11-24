В Україну зі США привезли секретне обладнання, яке врятує від блекаутів, — CNN

Вартість техніки та її доставки склала 1 млн. доларів США, проте українцям її передали безкоштовно.

Український оператор енергосистеми "Укренерго" таємно отримав обладнання, розроблене американськими інженерами компанії Cisco, для захисту електромереж країни від хакерських атак з боку Росії, які могли спричинити блекаути у 2022 році. Про це йдеться в матеріалі CNN, який було опубліковано у вівторок, 21 листопада.

За інформацією ЗМІ, інженери Cisco витратили тижні на створення і стрес-тестування в США модифікованих промислових комутаторів Ethernet, а навесні доставили прототип в Україну за допомогою літака ВПС США разом із гуманітарною допомогою. Коли фахівці "Укренерго" підтвердили його працездатність, компанія відправила в Україну десятки комплектів обладнання, які можуть стати важливим інструментом для захисту електромереж. Вони не допоможуть запобігти ракетним ударам, зате завадять російським хакерам зламати комп'ютерні мережі "Укренерго" і відключити світло мільйонам українців.

Комутатори — це пристрої, призначені для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі, вони працюють за "принципом електроліхтарика": перемикач дає змогу електричній підстанції, що виконує найважливіше завдання з перетворення електроенергії з високої напруги в низьку, зв'язуватися з іншими частинами енергосистеми. Дуже важливо, що ці комутатори мають бути оснащені власним внутрішнім годинником, що дає змогу розраховувати точний час, що забезпечує елемент резервування і дає можливість операторам електромереж бачити ситуацію навіть у тих випадках, коли системи GPS не працюють.

За словами джерел CNN, у доставці обладнання Cisco в Україну негласну роль зіграли співробітники кількох американських відомств. Пентагон забезпечував перельоти, Міністерство енергетики допомагало координувати доставку обладнання, а Міністерство торгівлі на початку цього року організувало важливу зустріч кількох керівників і менеджерів американських технологічних компаній із представниками "Укренерго", які прагнули знайти нові способи захисту своїх мереж від російських атак. Зазначимо, що за оцінками Cisco, вартість матеріалів і доставки комутаторів становила 1 млн. доларів США, однак компанія заявила, що передала обладнання "Укренерго" безкоштовно.

Хакерські атаки РФ на енергосистему України: що про них відомо

За інформацією медіа, взимку 2015 року ГРУ вперше використовувало хакерські інструменти для вимкнення електроенергії приблизно 225 тис. українців, згідно з обвинувальним висновком США і даними приватних експертів. Після цього Міністерство внутрішньої безпеки США направило в Україну групу фахівців для вивчення криміналістичної бази цієї атаки. Ще одна кібератака на Україну, яка порушила електропостачання у 2016 році, показала, що росіяни вдосконалюють свої методи.

10 жовтня 2022 року ГРУ атакувало неназваний український об'єкт електропостачання, спричинивши незаплановане відключення електроенергії в той самий час, коли російські військові завдали авіаударів по об'єктах електропостачання на території нашої країни. Масштаби відключення електроенергії внаслідок злому незрозумілі. Українські офіційні особи заявили CNN, що було важко визначити, що стало причиною відключення електроенергії — авіаудари чи хакерські атаки. Крім того, проблема також була пов'язана з російськими радіоперешкодами, які заважали GPS-системам, використовуваним "Укренерго" для управління передачею енергії.

Нагадаємо, кількома днями раніше NYT написав про те, що Україна наближається до зими з крихкою енергосистемою. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українська влада виділила понад 10 мільярдів гривень на ремонт енергосистеми, однак швидке повернення до довоєнного рівня неможливе.

Раніше, 14 листопада, міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що російські окупанти не відмовилися від торішньої тактики масованих обстрілів України, але цього разу вирішили дочекатися "прийнятних" для себе умов.