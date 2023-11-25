Росія вперше вдарила по Києву "чорними Шахедами" (фото)

Для атак по Україні в суботу, 25 листопада, противник не використовував нові дрони Shahed-238, вважаючи за краще перефарбувати в чорний колір звичайні Shahed-136.

Російські військові під час наймасовішої атаки "Шахедами" на території України вперше використали безпілотні літальні апарати чорного кольору. Відповідне фото опублікували російські Telegram-канали.

Окупанти на своїх медіа-ресурсах пишуть, що під час удару дронами по Україні 25 листопада навмисно використовували Shahed-136 (у російській версії — "Герань", — ред.), пофарбовані в чорний колір. Це було зроблено тому, що таке маскування може ускладнювати їх виявлення на тлі нічного неба за допомогою прожектора, який є основним засобом виявлення для мобільних груп ППО. Росіяни навіть поскаржилися на те, що досі не додумалися до такої "очевидної ідеї".

Росіяни вперше вдарили по Києву "чорними безпілотниками" Фото: Telegram / Стерненко

Таким чином для атак по Києву в суботу, 25 листопада, противник не використовував нові дрони Shahed-238 з інфрачервоною системою наведення, які кількома днями раніше презентував Іран.

Росіяни перефарбували Shahed-136 у чорний колір

БПЛА Shahed-238: що відомо про новий іранський дрон

Кількома днями раніше університет аерокосмічних наук Ашура в Ірані представив реактивний дрон-камікадзе Shahed-238. По суті нова серія вид безпілотника є модифікацією відомого ударного БПЛА Shahed-136. Крім класичного варіанту з автономною системою наведення за інерціальною системою і сигналами GPS, існують варіанти з інфрачервоною/оптичною і, ймовірно, радіолокаційною системою наведення. Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення (з червоним об'єктивом) може застосовуватися для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

В Ірані представили новий дрон сімейства Shahed Фото: Мілітарний

Наймасовіша атака Shahed по Україні: що відбувається в Києві

Унаслідок атаки ЗС РФ на Київ уночі 25 листопада постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річна дитина. У трьох із постраждалих — гостра реакція на стрес. Ще двоє дістали травми кінцівок. Найстаршій постраждалій унаслідок нічної атаки росіян на місто виповнилося 65 років.

Відомо, що дрони Shahed "заходили" на Київ численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху. Попередньо, внаслідок збиття дронів зафіксовано падіння уламків у різних районах міста.

Так, у Солом'янському районі постраждали двоє людей: у киян гостра реакція на пережитий стрес. Також у цьому районі, в 5-поверховому будинку сталася руйнація на другому поверсі, вибито скло з першого по п'ятий поверх. У будівлі були заблоковані дві жінки. Крім того, тут сталося загоряння на території дитсадка і на іншій локації.

У Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення. У Голосіївському районі уламки впали на зону зелених насаджень, обійшлося без постраждалих.

На адресах, де є пошкоджені будинки, вже відкрили пункти першої допомоги. "Червоний Хрест" надає їжу та гарячі напої.

Також 25 листопада ми писали про те, що в Україні через атаку "Шахідів" проблеми зі світлом. Унаслідок масових пусків безпілотників Shahed без електроенергії в Києві залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ.

Крім того, ми інформували читачів про те, що Повітряні сили уточнили дані про збиті "Шахеди" цієї ночі. Росія цинічно спрямовує хвилі дронів для нападу на Україну, як вважає посол США в Україні Бріджит Брінк, коли температура опускається нижче нуля.