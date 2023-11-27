"Ніколи не виробляли": розробники Spaitech викрили брехню росіян про атаки дронів Columba

Українське підприємство Spaitech працювало над Columba, однак проєкт був заморожений ще у 2015 році, і такі безпілотники ніколи не постачалися Силам оборони України.

27 листопада росіяни вже вдруге заявили, ніби українці використовують безпілотники Сolumba для завдання ударів на території Росії. Павло Грозов, директор ТОВ "Науково-виробниче підприємство СПАЙТЕК" (Spaitech), яка розробляла однойменні дрони, спростував цю інформацію у коментарі Фокусу.

Російське медіа Shot написало, що у неділю, 26 листопада, сили ППО збили на Тульською областю безпілотник Columba, оснащений 450 г С-4 та кумулятивним зарядом КЗ-6. ЗМІ заявило, ніби-то українські військові отримують іспанські дрони, а потім переробляють їх на бойові, збільшуючи дальність польоту та встановлюючи вибухівку на "НВП СПАЙТЕК" у Одесі.

Як розповів Павло Грозов, БПЛА Columba, який розроблявся компанією "СПАЙТЕК" не має іспанського коріння, і український виробник нічого не чув про однойменну техніку з Іспанії. Фокус теж не знайшов у відкритих джерелах жодної згадки про іспанську Spaitech або ж інші безпілотні апарати з такою ж назвою.

Модель безпілотника Columba Фото: Spaitech

"Станом на сьогодні компанія "СПАЙТЕК" не виробляє БПЛА Сolumba, як і не виробляла його до цього, цей проєкт був заморожений на етапі концепту у 2015 році, — підкреслив директор компанії. — У нас немає думки щодо походження чуток про іспанські дрони Сolumba, які розповсюджують росіяни".

Він додав, що "СПАЙТЕК" не постачає дрони Сolumba Силам оборони України, але натомість виробляє розвідувальні безпілотники Sparrow та Windhover, які використовують ЗСУ.

Sparrow — це БПЛА типу "літаюче крило" з монолітною конструкцією, яка забезпечує міцність. Корпус виготовлений зі спеціальних композитних матеріалів, які допомагають аппарату ховатися від радарів і тепловізорів, а електричний двигун дозволяє літати дуже тихо. Він оснащений гіростабілізованою камерою і тепловізором, додатково можна встановити фотокамери, дозиметри або інші датчики.

Технічні характеристики Sparrow:

розмах крил — 0,98 м;

тривалість польоту — до 85 хв;

дальність польоту — 70 км;

максимальна висота — 2 км;

радіус дії — 20 км;

швидкість — від 60 до 110 км/год

максимальна злітна вага — 3 кг.

Windhover — це трикоптер, який можна використовувати за будь-яких кліматичних умов як вдень, так і вночі. Він оснащений керованою відеокамерою з 18-кратним оптичним зумом, супутниковим каналом для зв'язку та резервною системою навігації, може також передавати дані через Інтернет. Такий дрон допомагає військовим швидко отримувати дані з прив'язкою всіх відображуваних об'єктів до географічних координат і часу.

Технічні характеристики Windhover:

тривалість польоту — до 60 хв;

максимальна висота — 2 км;

радіус дії — 8 км;

швидкість — до 80 км/год;

максимальна злітна вага — 11,5 кг.

16 листопада у Росії вперше заявили про атаку дронів Columba. Тоді російські медіа заявили, ніби два таких БПЛА, оснащених кумулятивним зарядом КЗ-6 і вибухівкою С-4 масою близько 1,2 кг знайшли у Смоленській області, причому один з них біля приватного житлового будинку.