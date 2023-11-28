Жадібність Китаю наближає світову кризу чіпів: коли і чому злетять ціни на мікросхеми

Найбільші виробники працюють на повну потужність, але не можуть задовольнити попит китайських замовників на фотомаски.

Китайські компанії провокують нову кризу у світовому виробництві чипів, масово скуповуючи ключові компоненти. Докладніше про ситуацію пишуть аналітики південнокорейського медіа The Elec.

За останні кілька кварталів світова напівпровідникова промисловість зіткнулася з нестачею компонентів для корпусів мікросхем і передових потужностей з пакування чипів. Тепер же на ринку виникла гостра нестача фотомасок.

За словами джерел ЗМІ, найбільші виробники, зокрема Toppan, Photronics і Dai Nippon Printing, працюють на повну потужність, щоб задовольнити зростаючий попит з боку Китаю. Деякі китайські компанії навіть доплачують, щоб прискорити поставки і отримати необхідну продукцію позачергово.

У своєму останньому звіті про прибутки та збитки за фінансовий квартал (з липня по вересень) компанія Toppan повідомила, що за її прогнозами протягом року високий попит на фотомаски збережеться. Dai Nippon Printing підтвердила це у своєму звіті за період з квітня по вересень. Toppan заявила, що планує розширити свої потужності з виробництва фотомасок за рахунок своїх виробничих потужностей по всьому світу. Як запевняють джерела, вжитих заходів не вистачить для задоволення світового попиту, що неминуче призведе до зростання цін у 2024 році.

Фотомаски використовуються для перенесення малюнків схем на кремнієві пластини в процесі літографії і є важливим компонентом процесу виготовлення чіпів. По суті це прозорі кварцові шаблони, схожі на плівки для фотоапаратів, на яких намальовані майбутні мікросхеми. Візерунки переносять методом літографії, коли світло витралює їх на поверхні пластини, проходячи через фотомаску. Таким чином створюються мільярди тривимірних транзисторів і дротових структур, з яких і складаються процесори.

У процесі літографії використовують набори з десятків фотомасок, що тонші та складніші мікросхеми, то більше таких елементів необхідно використовувати. Наприклад, для застарілого процесу може знадобитися 30 фотомасок, а для найбільш просунутого процесу знадобиться від 70 до 80 одиниць.

Через посилення санкцій з боку США у 2022 році в Китаї зареєстрували 3243 компанії з виробництва мікросхем без власних виробничих потужностей, Освоєння китайською літографічною компанією SMIC 7-нанометрового технологічного процесу за допомогою машини глибокої ультрафіолетової літографії (DUV) також погіршило брак фотомасок. Процес DUV вимагає більшої кількості масок порівняно з екстремальною ультрафіолетовою літографією (EUV).

Ще однією причиною кризи, що насувається, експерти вважають появу великої кількості компаній, що виробляють чіпи штучного інтелекту — цей бум викликаний високою популярністю ChatGPT та інших генеративних моделей. Влітку стало відомо, що Китай збільшив закупівлю процесорів для ШІ у тайванського виробника TSMC.

А з 1 грудня 2023 року набудуть чинності нові антикитайські санкції США. Американським компаніям заборонили постачати Китаю графічні процесори виробництва Nvidia, Intel і AMD, які використовують для навчання штучного інтелекту.