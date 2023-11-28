В Україні спіймали хакерів, які зламали провідні компанії світу: як їм це вдалося

Використовуючи віруси-шифрувальники, злочинці атакували сервери компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, чим завдали збитків на 3 млрд грн.

Співробітники Кіберполіції викрили хакерів, які атакували провідні компанії світу і завдали їм збитків на суму понад 3 мільярди гривень. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства, яке було опубліковано у вівторок, 28 листопада.

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели багаторівневу спецоперацію зі знешкодження організованої злочинної групи. Її члени атакували найуспішніші компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. Кіберзлочинці, використовуючи розроблені ними віруси-шифрувальники, здійснювали атаки на сервери цих компаній.

Для хакерських атак чоловіки використовували самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення, зокрема — кілька вірусів-шифрувальників. Насамперед зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел і методи соціальної інженерії. З привласнених акаунтів хакери поширювали шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. Таким чином підозрювані отримували доступ до серверів і викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп'ютерах жертв зашифровували і робили непридатними для використання. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати в криптовалюті. Встановлено, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів підприємств у різних країнах світу і завдали збитків на суму понад 3 мільярди гривень.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях. Також було вилучено комп'ютерну техніку, автомобілі, банківські та сім-картки, "чорнові" записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. Зокрема, майже 4 мільйони гривень і криптовалютні активи.

Поліцейські провели у підозрюваних у скоєнні кіберзлочинів обшук Фото: преслужба Киберполіції Поліцейські провели у підозрюваних у скоєнні кіберзлочинів обшук Фото: преслужба Киберполіції

Нагадаємо, наприкінці жовтня ми писали про те, що хакери зламують людей через рекламу в Google. Справжні на вигляд сайти виявляються фейками, що поширюють "віруси" і програми-вимагачі. Жертвами нової схеми можуть стати й українці, кажуть у компанії Elit-Web.

Крім того, українців попереджали, що хакери ГРУ РФ зламують українців через архіватор WinRar. Фахівці порадили оновити програму до останньої версії, щоб не підчепити "вірус".