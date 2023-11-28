Генератор більше не потрібен: нова технологія зарядить будь-що за допомогою повітряного змія

Безкоштовна енергія вітру забезпечить живлення побутової техніки і навіть електромобілів, маючи пікову потужність 330 кВт і акумулятор ємністю 400 кВтг.

У Нідерландах стартап, створений співробітниками Делфтського технологічного університету, розробив акумуляторну систему Kitepower Hawk, що збирає енергію вітру завдяки повітряному змію. Подробиці проєкт організатори розкрили на офіційному сайті.

Kitepower Hawk об'єднує акумуляторну систему зберігання енергії та вітряний генератор, даючи змогу отримувати безкоштовну електроенергію практично в будь-якій точці світу. Потрібно лише доставити і встановити контейнер з обладнанням, а потім випустити в небо на висоту близько 350 метрів спеціального повітряного змія, який складається частково з надувної подушки, а частково з каркаса зі скловолокна.

Наземна станція, розміщена всередині, перетворює механічну енергію в електричну енергію і намотує трос, використовуючи генератор як двигун. Блок управління змінює крен, тангаж і рискання для максимальної ефективності, а також забезпечує бездротовий зв'язок між датчиками повітряного змія і станцією.

Система генерує 30 кВт енергії та зберігає її безпосередньо в акумуляторі ємністю 400 кВтг, який важить 7,5 тонни. Її можна використовувати цілодобово і незалежно від електричної мережі, щоб заряджати електротранспорт або інші пристрої. Наприклад, запустити змія вночі, коли батарея не використовується для живлення, а вранці отримати необхідний запас енергії. Повна зарядка літій-іонної акумуляторної батареї займає 10 годин, пікова потужність становить 330 кВт, а її термін роботи оцінюють у 10 років.

Система Kitepower Hawk Фото: Kitepower

Як зазначили в Kitepower, інженери створили Hawk на численні прохання клієнтів і партнерів, які потребують відносно невеликої системи, яку можна запускати кілька разів на тиждень для задоволення потреб в енергії протягом цього самого тижня. Нині існує багато акумуляторних систем зберігання енергії, але майже всі вони часто працюють разом із дизельними генераторами та забезпечують не "зелену", а "сіру" електроенергію. Hawk же самостійна і повністю екологічна. На думку творців, технологія може ефективно замінити дизельні генератори, забезпечуючи енергією будівельні майданчики, сільське господарство і віддалені поселення.

Запатентована технологія Kitepower є альтернативою традиційним вітряним турбінам. Творці запевняють, що вона використовує до 90% менше матеріалу і потенційно може бути вдвічі ефективнішою за звичайні турбіни з тією ж вихідною потужністю, оскільки збирає енергію вітру на більшій висоті. При цьому вона не вимагає ресурсномістких веж або міцного фундаменту, проста в установці і може без проблем перевозитися з місця на місце.

Раніше писали про "морського змія" Dragon 12 від шведської компанії Minesto. Система у вигляді крилатої гондоли з турбіною гойдається на хвилях, кріплячись до дна за допомогою особливого механізму, і генерує до 1,2 МВт електроенергії.