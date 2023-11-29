Можна керувати онлайн: росіяни застосували в Україні новий тип "Шахедів" (фото)

За допомогою вмонтованих всередину БПЛА сім-карт українських операторів, російські військові отримали можливість за кілька секунд і в режимі онлайн змінювати маршрути іранських дронів.

Російські військові придумали новий спосіб зробити безпілотні літальні апарати Shahed-136 невловимими для української системи протиповітряної оборони. Про новий метод окупантів повідомлення розмістив Telegram-канал OSINT-розслідувачів DC8044 F33d.

Віднедавна зібрані в Росії Shahed-136, які окупанти перейменовують на "Герань-2", мають вбудовану всередину сім-карту мобільного оператора. Це дає змогу зробити сам дрон більш маневреним, а операторам безпілотника дає можливість оперативно реагувати на загрози (тобто на роботу української системи ППО). Іншими словами, противник отримав можливість керувати небезпечними БПЛА в режимі реального часу і перенаправляти їх, враховуючи траєкторію роботи техніки ЗСУ.

Віднедавна зібрані в Росії Shahed-136, які окупанти перейменовують на "Герань-2", мають вбудовану всередину сім-карту мобільного оператора

Це робить ситуацію з іранськими дронами ще більш небезпечною для українців. По-перше, тепер, навіть, якщо Shahed-136 пролетів певний населений пункт, це не значить, що його мешканці перебувають у безпеці, адже безпілотник може змінити курс у будь-яку мить і повернутися для нанесення удару.

Усередині російського дрона знайшли павербанк і сім-карту

По-друге, російські оператори БПЛА тепер із подвоєним завзяттям почали моніторити українські Telegram-канали на предмет оперативної інформації про результати атак "шахедів". На практиці це означає, що, якщо окупант у режимі реального часу прочитав, наприклад, інформацію про вибухи в Миколаєві, то наступний дрон він відправить в обхід цього міста, щоб не зробити БПЛА ціллю для української протиповітряної оборони.

Для оновлення координат вони можуть використовувати мобільну мережу, а також змінювати польотне завдання

Нагадаємо, дещо раніше аналітик розповів, як погода вплинула на роботу мобільних вогневих груп, що знищують російські дрони. За словами директора Defense Express Сергія Згурця, пересування мобільних бригад ускладнене через сніг, однак бійцям ЗСУ вдається ліквідувати ворожі об'єкти в небі.

Також ми писали про те, чому українцям не потрібно панікувати через "нові" дрони. Пофарбовані в чорний колір безпілотники Shahed вже з'являлися в Ірані та Саудівській Аравії, тому дивно, що росіяни дійшли до цієї ідеї тільки зараз.